Casi el 40% de las plantas están en peligro de extinción

Dos de cada cinco de las especies de plantas del mundo están en riesgo de extinción como resultado de la destrucción del mundo natural, según un informe internacional.

Estas especies desconocidas, y muchas ya registradas, eran un “cofre del tesoro” sin explotar de alimentos, medicinas y biocombustibles que podrían abordar muchos de los mayores desafíos de la humanidad, dijeron, incluyendo potencialmente tratamientos para el coronavirus y otros microbios pandémicos.

Nuevas plantas en peligro

En 2019 se descubrieron más de 4.000 especies de plantas y hongos. Estas incluyeron seis especies de Allium en Europa y China, el mismo grupo que las cebollas y el ajo, 10 parientes de la espinaca en California y dos parientes silvestres de la yuca, que podrían ayudar en el futuro a probar el cultivo básico consumido por 800 millones de personas contra la crisis climática.

Las nuevas plantas medicinales incluyeron una especie de acebo marino en Texas, cuyos parientes pueden tratar la inflamación, una especie de Artemisa antipalúdica en el Tíbet y tres variedades de onagra.

“No podríamos sobrevivir sin plantas y hongos, toda la vida depende de ellos, y es realmente el momento de abrir el cofre del tesoro”, dijo el profesor Alexandre Antonelli, director de ciencia en el Royal Botanical Gardens, Kew, en el Reino Unido. RBG Kew dirigió el informe , en el que participaron 210 científicos de 42 países.

“Cada vez que perdemos una especie, perdemos una oportunidad para la humanidad”, dijo Antonelli. “Estamos perdiendo una carrera contra el tiempo, ya que probablemente estemos perdiendo especies más rápido de lo que podemos encontrarlas y nombrarlas”.

Sin éxito

La ONU reveló la semana pasada que los gobiernos del mundo no lograron alcanzar un solo objetivo para detener las pérdidas de biodiversidad en la última década.

Los investigadores basaron su evaluación de la proporción de especies en peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero solo se ha evaluado una pequeña fracción de las 350.000 especies de plantas conocidas, por lo que los científicos utilizaron técnicas estadísticas para ajustar los sesgos en los datos, como la falta de trabajo de campo en algunas regiones.

También utilizaron inteligencia artificial para evaluar áreas poco conocidas. “Ahora tenemos enfoques de IA que son hasta un 90% precisos”, dijo Eimear Nic Lughadha, líder de investigación senior en RBG Kew. “Estos son lo suficientemente buenos como para decir, ‘esta área tiene muchas especies que no han sido evaluadas pero que casi con seguridad están amenazadas’”.

En 2019, Nic Lughadha informó que 571 especies habían sido eliminadas desde 1750, aunque es probable que el número real sea mucho mayor.

Una de cada 5 está amenazada

El informe sobre el estado de las plantas de 2016 encontró que una de cada cinco estaba amenazada, pero el nuevo análisis revela que el riesgo real es mucho mayor. La principal causa de la pérdida de plantas es la destrucción del hábitat salvaje para crear tierras de cultivo. La sobreexplotación de plantas silvestres, la construcción, las especies invasoras, la contaminación y, cada vez más, la crisis climática también son causas importantes de pérdidas.

Miles de millones de personas dependen de las medicinas a base de hierbas como su principal fuente de atención médica, pero el informe encontró que 723 especies utilizadas como tratamientos están amenazadas de extinción. Estos incluyen un tipo de trompeta de ángel rojo en América del Sur que se usa para trastornos circulatorios que ahora está extinto en la naturaleza y una planta de jarra india que se usa tradicionalmente para enfermedades de la piel.

“Solo el 7% de las plantas conocidas tienen usos documentados como medicamentos y, por lo tanto, las plantas y los hongos del mundo permanecen en gran parte sin explotar como fuentes potenciales de nuevos medicamentos”, dijo Melanie-Jayne Howes, líder de investigación de RBG Kew. “Por lo tanto, es absolutamente fundamental que protejamos mejor la biodiversidad para estar mejor preparados para los desafíos emergentes para nuestro planeta y nuestra salud”.

La profesora Monique Simmons, que investiga los usos de plantas y hongos en RBG Kew, dijo que la naturaleza es un lugar clave para buscar tratamientos para los coronavirus y otras enfermedades con potencial pandémico: “Estoy absolutamente seguro de que, en el futuro, algunas de las pistas para la próxima generación de drogas en esta área provendrá de plantas y hongos”.

El informe también destacó la muy pequeña cantidad de especies de plantas de las que la humanidad depende para alimentarse. Esto hace que los suministros sean vulnerables a los cambios climáticos y a nuevas enfermedades, especialmente con una población mundial que se espera que aumente a 10 mil millones para 2050. La mitad de la población mundial depende del arroz, el maíz y el trigo y solo 15 plantas proporcionan el 90% de todas las calorías.

El lado bueno

“La buena noticia es que tenemos más de 7,000 especies de plantas comestibles que podríamos usar en el futuro para asegurar realmente nuestro sistema alimentario”, dijo Tiziana Ulian, líder de investigación senior en RBG Kew.

Todas estas especies son nutritivas, robustas, con bajo riesgo de extinción y tienen un historial de ser utilizadas como alimentos locales, pero solo el 6% se cultiva a una escala significativa.

Los posibles alimentos futuros incluyen el frijol morama, una legumbre sudafricana tolerante a la sequía que sabe a anacardos cuando se tuesta, y una especie de fruta pandan que crece desde Hawai hasta Filipinas.

Stefano Padulosi, ex científico senior de Alliance of Biodiversity International, dijo: “Las miles de especies de plantas desatendidas son el sustento de millones de personas en la Tierra atormentadas por un cambio climático sin precedentes, inseguridad alimentaria y nutricional generalizada y pobreza.

“Aprovechar esta canasta de recursos sin explotar para hacer que los sistemas de producción de alimentos sean más diversos y resistentes al cambio debería ser nuestro deber moral”.

El informe también encontró que los niveles actuales de apicultura en ciudades como Londres amenazaban a las abejas silvestres, ya que no había suficiente néctar y polen disponible para mantener el número de colmenas y las abejas estaban superando a las abejas silvestres.