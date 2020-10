Asaltaron y asesinaron a un policía en Trelew

El ataque ocurrió este miércoles por la madrugada, en un domicilio ubicado en calle Mamel al 4000 del barrio Inta de la ciudad de Trelew. El jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Adrián Muñoz señaló que la intervención de la policía fue cerca de la 1.30 de este miércoles, cuando se corroboró el hecho y se trasladó al herido al hospital local, desde donde se confirmó el fallecimiento a las 7.30 de la mañana.

Según los pocos datos que llegó a aportar la víctima fatal y otras personas que se hallaban en la vivienda, el hecho ocurrió cuando tres individuos ingresaron a la casa y apuñalaron al hombre para robarle algunos elementos y su vehículo Fiat Siena que fue encontrado a 4 cuadras de la morada.

La víctima fue identificada como Jorge Díaz de 50 años, un efectivo que prestaba servicios en la Unidad Regional, pero que por estos días y al ser una persona de riesgo, no estaba en actividad.

Muñoz describió que el hombre recibió heridas de arma blanca, pero que hasta tanto no esté concluida la autopsia no se puede establecer la cantidad de lesiones que presentaba. El área de investigaciones realizaba pesquisas para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y las responsabilidades por la muerte.