Argentina desafía la altura de Bolivia

Al cierre de esta edición, el DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni, dirigía la práctica de su equipo en el que definiría el once inicial que se medirá el martes en la tarde ante Bolivia.

Será desde las 17 horas en el Estadio “Hernando Siles” por la 2° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022. Foyth ingresaría por Montiel, mientras que se espera por la evolución favorable de Marcos Acuña.

Messi y compañía, quieren sumar en La Paz

En la tarde de este martes, desde las 17 horas, la Selección Argentina visitará el Estadio “Hernando Siles” de La Paz, para medirse ante Bolivia y por la 2° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022.

Al cierre de esta edición, el conjunto “Albiceleste” realizaba su último entreno, buscando adaptarse a la altura de tierras bolivianas.

Se estima que el entrenador Lionel Scaloni realizaría un cambio de esquema, pasando del 4-3-3 que presentó ante Ecuador el pasado jueves, a alistar un 4-4-2, dibujo táctico en el que se mantendrían Lionel Messi y Lautaro Martínez en el ataque, aunque con variantes en el sector medio.

Incluso, cambios de nombres también se darían, con el ingreso de Juan Foyth en lugar de Gonzalo Montiel; y estándose a la espera del estado de Marcos Acuña, con una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha. De no llegar en óptimas condiciones “el Huevo”, los indicados para su reemplazo serían Exequiel Palacios o Eduardo “Toto” Salvio.

Este lunes, el DT de la Selección brindó algunas declaraciones. Con respecto al equipo explicó que “vamos a esperar a la tarde, tenemos algunos jugadores con molestias, otros con problemas gástricos…han sido unos días difíciles después de Ecuador. Vamos esperar a la tarde para ver si podemos confirmar el equipo. No habrá muchos cambios en relación al partido con Ecuador, pero seguramente alguno haya”, expresó.

“En cuanto a la manera que van a jugar ellos, nosotros no modificaremos nuestra manera de jugar por la de ellos. Tenemos nuestra estructura planteada para el partido de mañana y no se va a modificar por la de ellos”, sumó el entrenador.

Con respecto a la dificultad que conlleva jugar en la altura, Scaloni aseguró que “jugar acá no tiene nada que ver con jugar en el llano. Pero tomaremos nuestros recaudos, tenemos que jugar de alguna manera que a lo mejor no veníamos haciendo y sorprender al rival”.

El historial

Un total de 38 partidos son los que registran entre Argentina y Bolivia, con 6 victorias argentinas, 7 bolivianas y 5 empates.

En el Estadio “Hernando Siles” se disputaron los últimos 3 partidos entre sí, con los siguientes resultados: en 2009 triunfo por 6-1 de Bolivia, en 2013 empate en 1 y 2017 triunfo de los locales por 2 a 0.

La 2° Fecha

En cuanto a la 2° Fecha de las Eliminatorias, Perú será anfitrión de Brasil; Colombia visitará a Chile, Uruguay hará lo propio con Ecuador y Venezuela busca ponerse al día ante Paraguay.

Vale destacar que cumplida la primera jornada, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina tienen 3 puntos, Perú y Paraguay 1, mientras que Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia no sumaron.

De las Eliminatorias FIFA clasificarán directamente las primeras cuatro selecciones mejor posicionadas en la tabla acumulativa y el equipo que quede en quinto lugar, disputará un boleto en un partido de repechaje contra una selección de otra Confederación.

Fútbol – Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022

Bolivia vs. Argentina

Lugar: La Paz

Hora: 17:00 hora local.

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Ecuador vs. Uruguay

Lugar: Quito

Hora: 18:00 hora local.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Venezuela vs. Paraguay

Lugar: Mérida

Hora: 19:00 hora local.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Perú vs. Brasil

Lugar: Lima

Hora: 21:00 hora local.

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)

Chile vs. Colombia

Lugar: Santiago

Hora: 21:30 hora local.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)