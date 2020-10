Amigos son los amigos

Cuando el diputado Gustavo Menna argumentaba su pedido de apartamiento del reglamento para tratar el proyecto de asistencia de Nación para Chubut, cargó fuertemente sobre la administración de Mariano Arcioni, al punto que se excedió en el tiempo asignado para su alocución, lo que le valió una reprimenda del presidente de la Cámara, Sergio Massa. En el llamado de atención Massa le pidió a Menna que respete el reglamento, a lo que el chubutense le respondió que quienes merecen respeto son “los 62 mil trabajadores que no cobran hace tres meses y medio”, una frase que claramente no cayó bien al titular del Cuerpo que tiene una relación personal con el gobernador de Chubut. Así las cosas, el proyecto no logró los votos para su tratamiento. Vale mencionar que en la misma sesión se votó apartamiento de reglamento para tratar la prórroga de la emergencia cítrica, se aprobó tratarla y seguidamente se aprobó tratarla sobre tablas y finalmente se aprobó la ley. Todos los diputados de las provincias con producción de cítricos apoyaron ese tratamiento, sin distinción partidaria.