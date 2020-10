A partir de ahora estacionar en Trelew costará el doble

Con los seis votos del oficialismo, el Concejo Deliberante de Trelew estableció este jueves que el valor de la oblea costará 40 pesos la hora y 20 la media hora, lo que representa un incremento del 100 por ciento. Los ediles opositores Leandro Espinoza, Rubén Cáceres y Mariela Flores Torres, que votaron en contra el expediente (la justicialista Carol Williams se retiró del recinto antes de la votación), coincidieron en señalar en que era el peor momento para modificar el costo del servicio, más allá del déficit, pero además criticaron que la ampliación del radio de cobro quedará a criterio del Ejecutivo.

“Vemos que también se amplía el radio céntrico, se deja pendiente la autorización para llevar adelante esa ampliación cuando el Ejecutivo lo decida”, indicó el concejal del Frente Patriótico, Leandro Espinoza.

“Es una medida meramente recaudatoria, no busca el ordenamiento del centro, tampoco un beneficio para los comerciantes ni para los trabajadores, por eso desde nuestro bloque no vamos a acompañar este despacho”, consideró.

“Algunas cuestiones las dijimos en el trabajo de comisiones el lunes y en otras ocasiones anteriores. No contamos con toda la información, más allá de la que ha acercado el Ejecutivo, seguimos sin tener elementos claros para tomar esta decisión del aumento en medio de la pandemia”, analizó por su parte la concejal del Partido X Trelew, Mariela Flores Torres.

“La información que tenemos es confusa, es decir o nos falta información o la tenemos confusa”, remarcó.

“Tenemos una nota firmada a principios de octubre por el Coordinador del SEM, Félix Oro, que indicaba que el servicio tiene afectados a unos 370 becarios, pero en las reuniones de septiembre nos habían planteado que eran 260, o sea 110 menos”, observó.

“Sin embargo, en los anuncios de la prensa del Ejecutivo se habla de 350 jóvenes, no tenemos claro siquiera cuantos son los beneficiarios del Sistema del Estacionamiento Medido”, cuestionó.

“También requerimos información sobre la ampliación del radio y la proyección de la recaudación con las nuevas calles incorporadas y el nuevo valor de la oblea, con el aumento del 100 por ciento. Queríamos saber además si el personal del SEM iba a ser el mismo o iba a sumarse personal, como iban a llevar adelante las tareas, los horarios y turnos con los becarios actuales, o si ampliaba el número de becarios. Pero no tuvimos la información y se votó el proyecto a la ligera. Como lo hicimos en la Comisión vamos a votar en contra”, rechazó.

“En 2018 lo recaudado por el SEM fue de unos 37 millones, 200 mil pesos, en el 2019 unos 48 millones, 300 mil pesos y en el 2020 mucho menos por los parates de enero, abril, mayo y junio”, evaluó.

“Entendemos que el SEM viene siendo deficitario y que la ampliación del radio tampoco ha significado una mejora en la recaudación, entonces creemos que tampoco lo podría significar ahora. Creemos que en un momento de pandemia, donde no tenemos el aval social para llevar adelante esta medida, no era responsable llevar adelante este aumento, y mucho menos del 100 por ciento”, objetó Flores Torres.

“Si el Estacionamiento Medido es porque existen falencias en cuanto a su implementación y su administración. Según la información que recibimos, el servicio tiene un déficit de entre el 25 y 30 por ciento, por lo cual no se justificaría que tenga un aumento del 100 por ciento. Primero escuchamos que eran 260 becarios y ahora son más de 350”, reprobó por su parte el radical Rubén Cáceres.

“El sector privado está sufriendo a par del público las consecuencias económicas y no es oportuno un aumento que recargue a los vecinos. Podrían haberse analizado otras alternativas que representen menor carga tributaria para los ciudadanos de Trelew”, sostuvo.

“Hubo medidas que no se tomaron en su debido momento, para obtener un rédito ante la opinión pública, pero sin embargo ahora trasladamos un aumento a los vecinos cuando están sufriendo la peor crisis de la ciudad”, recriminó.

“Aclarar que el valor de la oblea será de 20 pesos la media hora y de 40 la hora. Durante los meses en los que el Servicio de Estacionamiento no funcionó, los becarios igual recibieron su remuneración en tiempo y forma. Durante el 2018 hubo un déficit de 15 millones, en 2019 de 16 millones y en este 2020 ya son 30 millones”, fundamentó por su parte la presidenta del bloque oficialista, Lorena Alcalá.

“Sería importante que el concejal Cáceres tuviera un poco más de memoria, habla de la peor crisis cuando él representa a un sector político que durante cuatro años le quitó varios beneficios a ciudades como la nuestra. Llama la atención que no se ponga un poco colorado”, le recriminó.

“No nos oponemos por la oposición misma, sino porque consideramos que hay otras alternativas no sean tan gravosas para nuestros vecinos. Podríamos cobrarle a más gente menos plata y no más plata a menos gente, eso es una variante fundamental en un sistema de recaudación”, le contestó Cáceres. La sesión de este jueves tuvo un temario amplió, lo que demandó casi tres horas de desarrollo, con un breve cuarto intermedio.