Viales: “Hace dos años que venimos aguantando lo que está haciendo el Gobierno”

Como consecuencia de la demora en el pago de los salarios para los empleados de la Administración Pública provincial, ayer se concretó una nueva movilización para exigir que se normalice la situación. Desde hace ya una semana que se están realizando cortes de ruta en el acceso sur a la localidad de Puerto Madryn y ayer fue el turno de los viales.

Puntualmente, la interrupción del tránsito fue sobre la Ruta Nacional N°3 en el ingreso a la ciudad del Golfo. En dicha oportunidad, se le exigió a la administración de Mariano Arcioni que se cancelen los haberes adeudados y que se le de previsibilidad a los agentes estatales.

En una entrevista con El Diario, Camilo Neira, referente del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh), cargó contra el Gobierno Provincial por el atraso en los salarios.

“Nos venimos manifestando ya hace un par de meses por el pago en tiempo y forma de los salarios que nos están debiendo. Van a ser tres meses que no cobramos los sueldos y no tenemos fecha de aguinaldo, no hay perspectiva de nada y el Gobierno no nos da ningún cronograma de pago. Aparentemente, recién hoy (por ayer) depositarían para el Rango 2 pero nosotros no tenemos esperanza de cobrar hasta los primeros días de octubre”, indicó en primer lugar Neira.

En la misma sintonía dijo que “día a día se va produciendo más incertidumbre porque no sabemos en qué momento el Gobierno nos va a decir algo, porque los anuncios los hacen cuando están depositando los sueldos. Hoy vemos una importante de compañeros que no están acompañando acá”.

Sobre la exigencia que se le hace a la administración de Mariano Arcioni, el referente del SiTraViCh en Puerto Madryn apuntó que “en primer lugar tienen que pagar los salarios en tiempo y forma, como dice la ley. El quinto día hábil de cada mes tienen que estar depositados los salarios”.

Sobre el pago escalonado, destacó que cuando inició había mayor previsibilidad sobre las fechas en las que se concretan los depósitos. Además, indicó que “ya van a ser dos años que venimos aguantando todas estas cosas que viene haciendo el Gobierno. Esperemos que ahora, de una vez por todas, puedan traer una solución definitiva a todos los trabajadores”.