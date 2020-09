Trabajadores de la Salud exigen previsibilidad en el cobro de sus salarios

En horas de la mañana de ayer, trabajadores de la Salud se reunieron frente al Ministerio que está a cargo de Fabián Puratich, donde manifestaron su malestar por la situación que están atravesando y por la realidad que están viviendo desde hace varios meses, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Antes de ser recibido por Puratich, quien atendió al secretario general del Sindicato de Salud Pública de Chubut (SiSaP), Carlos Sepúlveda, los trabajadores se esgrimieron en contra de las políticas implementadas por el Gobierno de Chubut.

Por su parte, el referente gremial sostuvo, en diálogo con AzM Radio, que “lamentablemente, tenemos que volver a las calles, en el marco de un paro. Siempre la disculpas a la sociedad, teniendo en cuenta que a la alicaída situación de la Salud Pública se le suma esto, de la falta de previsibilidad y la falta de atención a los reclamos”.

“Hay un semejante atraso salarial, dos meses de sueldos, aguinaldo, retroactivos por casi 1.000 millones. No hay ningún tipo de certeza sobre cuándo se van a pagar los salarios de julio y agosto. También tenemos problemática en el recurso humano. Así, no nos queda otra herramienta que tomar la calle”, apuntó el referente sindical de los agentes sanitarios.

Además, destacó que desde SiSaP todavía no se definió si se acompañará el pedido de juicio político contra el gobernador Mariano Arcioni, el cual sería impulsado durante los próximos días por otra asociación sindical.

Asimismo, dijo: “Más allá del juicio político, lo que entendemos es que acá tiene que haber una respuesta de los reclamos que tiene la Salud Pública, y queremos circunscribirnos puntualmente en eso”.

En este contexto, vale recordar que en la jornada de ayer culminó el plazo de la huelga, en tanto que Sepúlveda indicó que continuarán en retención y en estado de asamblea permanente.