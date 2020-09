Siguen analizándose formatos para la disputa del nuevo torneo

Mientras los clubes realizan los testeos a sus jugadores, incorporan nuevas fichas a sus planteles e incluso varios de estas instituciones estarán listas para regresar a los entrenaos mañana jueves, los dirigentes de la Primera Nacional, analizan los formatos presentados para lo que será el nuevo Torneo.

Hasta el momento, se han tratado 11 esquemas de certamen, siendo el que más adhesiones ha tenido, el que diagrama el juego en 6 Fases, donde en la N°1 jugarán los clubes ubicados del 9° al 16° puesto clasificando los cuatro de cada zona la Fase siguiente donde se medirán con los ubicados entre 5° a 8° lugar.

Formato por Fases, el que más se ajusta a los clubes

Desde mañana jueves 3, los equipos de Primera Nacional, podrán volver a entrenarse, luego de superar los testeos a sus futbolistas, Cuerpo Técnico y colaboradores, y darle de esa forma, inicio a esta “nueva normalidad” de prácticas en grupo reducidos y cumpliendo los protocolos establecidos por AFA.

Mientras las instituciones participantes de la categoría afrontan no solo testeos, vuelta a los entrenamientos y mercado de pases; a la vez se interesan en lo que será el armado del formato del ¨nuevo¨ Torneo de esta segunda categoría del futbol argentino.

La Mesa de la Primera Nacional, definió días atrás la organización de una comisión organizadora del certamen, con unos cinco/seis clubes que serán los encargados de recibir y analizar los distintos esquemas que sus clubes pares presenten.

El programa radial “Ascenso X3” ha publicado un informe al respecto, donde menciona que “se han presentado 11 proyectos para definir la Primera Nacional, 3 de ellos fueron rechazados y de los 8 restantes, hay uno que toma mayor fuerza”.

Se trata del que propone la competencia en 7 Fases, donde se jugarán los dos ascensos a disposición, con las mismas posibilidades de disputarlo para todos los clubes participantes.

Este propone una Fase 1, donde se jugará por parte de la Zona A y Zona B, las mismas que venían jugando el certamen hasta su suspensión. Se medirán los ubicados entre el 9° y 16° puesto, cruzándose el 9° con el 16°, el 10° con el 15°, el 11° con el 14° y el 12° con el 13°. En cuanto a la Zona A, Guillermo Brown, el representante chubutense, que está en el puesto 12, jugaría ante Independiente Rivadavia que está 13°.

De jugarse de esta forma, los cruces de la Fase 1 – Zona A, serán entre 9° San Martin SJ – 16° Chicago, 10° Belgrano – 15° Mitre SdE, 11° Alvarado – 14° Barracas Central y tal como fue dicho, Guillermo Brown – Independiente Rivadavia.

Será con partidos de Ida y Vuelta, clasificando los cuatro ganadores de cada llave hacia la fase 2, donde jugarán ante los ubicados entre el 5° y 8° escalón, con los de su respectiva Zona. Por la A, los que se sumarán para jugar la Fase 2 serán Deportivo Morón, Ferrocarril Oeste, Platense y Agropecuario.

Los ganadores en la Fase 2, pasarán a medirse con los de la Fase 3, donde se vuelven a acomodar por Tabla y se cruzan con los puestos del 1 al 4. De allí, clasificarán a la Fase 4, en la que los 4 ganadores de la Fase 3 (tanto por la Zona A como en la B) se acomodan por Tabla y se enfrentan entre ellos en lo que serían las semifinales de cada Zona.

De los ganadores de la Fase 4, saldrán los ganadores de la Fase 5, donde se jugarán las FINALES de cada Zona. Hasta la Fase 5, los cruces serán de Ida y Vuelta.

En la Fase 6, jugarán por el PRIMER ASCENSO, el ganador de la Zona A Vs el ganador Zona B.

Luego, se jugará la Fase 7, que brindará el SEGUNDO ASCENSO, donde se medirán el Perdedor de la Final por el Primer Ascenso Vs cuadrado Ganador del 3er. Puesto. Este cotejo, será a partido único en cancha neutral. En caso de empate, se define por penales.