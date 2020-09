Río Negro apuesta a Bariloche y SAO para la post pandemia

Este martes, San Carlos de Bariloche, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dijo que la provincia trabaja con los municipios de esta ciudad y San Antonio Oeste, junto al empresariado turístico, para confeccionar protocolos que permitan reactivar el turismo.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que el Ministerio de Turismo y las partes mencionadas “vienen trabajando en protocolos específicos para la recepción de turistas, alojamiento en los hoteles y restaurantes”.

“Estamos en la etapa de concebir un turismo más masivo, de mayor volumen y por eso esta tarde el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, participará de una reunión para ir pensando en los protocolos en caso de contagios de turistas, cómo se alojarían, cómo realizarían su período de aislamiento y cómo sería el protocolo para el arribo de los vuelos”.

Carreras sostuvo que “la idea es estar listos y preparados para cuando Nación habilite los vuelos internos, de cabotaje, y Bariloche pueda recibirlos”, y también se refirió al riesgo de que la apertura genere más contagios de coronavirus en la provincia.

Curva de contagios

En ese sentido, señaló que “Río Negro viene atravesando contagios desde el comienzo de la llegada del virus y Bariloche fue una de las primeras localidades; el desafío es la convivencia entre el desarrollo económico y la pandemia, hasta el arribo de la vacuna y su masificación”.

“Es muy delicado -siguió- porque sabemos que la vuelta del turismo implica que el virus se traslade, por eso estamos trabajando en cómo se puede manejar el efecto de los contagios y cómo se va a desarrollar el turismo en la medida que vaya llegando, lógico con moderación”.

Reactivar la economía

En tanto, el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon, dijo a Télam que trabaja “con el intendente hace ya un tiempo largo para poder, de a poco, no masivamente, empezar a hacer girar la rueda, que es lo que tanto necesita nuestro destino por ser una ciudad exclusivamente turística”.

“Lógicamente compartimos que cuanto antes podamos hacer girar esta rueda, siempre cuidándonos, con protocolos, cumpliendo las normas para que no se desmadre o no tengamos muchos contagios es lo que tenemos que hacer para poder salir de esta situación, porque ya es muy grave”, evaluó el funcionario municipal.

Burlón agregó que en Bariloche “es critica la situación, insostenible a nivel económico, de todos los sectores, de toda la población te diría porque el 70% de la población vive del turismo”.