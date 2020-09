Referentes feministas también insisten con la paridad de género en el STJ de Chubut

La propuesta para que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se complete teniendo en cuenta la paridad de género sigue sumando adhesiones y cada vez son más las voces que se pronuncian a favor de la incorporación de mujeres en el máximo tribunal judicial de la Provincia.

Quien se manifestó ayer fue la abogada, Lorena Elisaincin, integrante de la Multisectorial de Feminismo Popular de Trelew, quien en diálogo con AzM Radio remarcó su postura en consonancia con la postura de que, de las cuatro vacantes para completar la Corte Provincial, al menos tres sean mujeres. “Hace rato estamos hablando de la paridad en el Superior Tribunal de Justicia. Necesitamos mujeres con perspectiva de género como ministras, porque si no están las mujeres no hay justicia”, dijo en primer lugar.

Críticas a quienes piden a “los mejores”

En cuanto a las declaraciones esgrimidas días atrás por referentes del Poder Judicial que argumentaron que a la Corte Provincial “tienen que ir los mejores”, Elisaincin fue contundente y opinó que “cuando vi la nota me agarró una sensación como volver al pasado. Con esas afirmaciones están diciendo que no hay ninguna ministra hoy en la actualidad porque faltan mujeres con idoneidad. La verdad es que estamos anonadadas de cómo la corporación cuando pierden sus privilegios sale a decir lo que piensan, que es que las mujeres no estamos capacitadas como para estar en el Superior Tribunal de Justicia”.

Sobre el hecho de que nunca una persona de sexo femenino haya sido designada como ministra de la Corte Provincial, la letrada apuntó que esto no se da “por falta de idoneidad, sino por una cuestión de género. Esto que la sociedad lo tenga bien en claro, porque no puede venir cualquiera a decir que tienen que ir los mejores y hablar de idoneidad, cuando en realidad nunca tuvo que vivir lo que tiene que ver ser con una mujer profesional en donde el patriarcado reina”.



Arcioni tiene que consensuar

En cuanto a los nombres de mujeres que podrían presentarse como candidatas a integrar el máximo tribunal chubutense, la referente de la Multisectorial de Feminismo Popular de Trelew adelantó que se está realizando un listado de profesionales para que se sepa que “hay un montón de compañeras que reúnen los requisitos para estar en el Superior Tribunal de Justicia”.

En este marco, vale recordar que el gobernador Mariano Arcioni había dicho días atrás que se iba a intentar alcanzar un consenso con los sectores opositores para definir los nombres de los pliegos que serían enviados a la Legislatura. En este sentido, Elisaincin dijo: “Espero que sea un consenso con las mujeres. Ojalá que nos llame a nosotras también, para poder decidir quienes queremos que nos representen en el Superior”.