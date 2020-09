Reapareció Torres Otarola y le apuntó al Gobierno: “Sacan gente que hace y no roba”

Tras haber dejado de formar parte del Poder Ejecutivo de Chubut, Cecilia Torres Otarola volvió a aparecer públicamente y realizó duros cuestionamientos contra el Gobierno Provincial. Puntualmente, la ex ministra estuvo durante las últimas jornadas asistiendo socialmente a vecinos de distintos barrios en Trelew y Esquel.

Posteriormente, en un posteo realizado en redes sociales, la líder de la Agrupación Juntos para Chubut indicó en primer lugar que “el Ministerio (de Desarrollo Social y Familia) para mí era una militancia, con más herramientas pero, tengo que decir que, cuando contás con un equipazo como el mío, las herramientas se multiplican”.

“La acción social y la militancia están en el ADN. Esto es algo que no se compra ni se alquila”, apuntó la ex titular de la cartera antes mencionada.

“Inquisición envuelta en egoísmos”

Posteriormente, Torres Otarola enfatizó: “Una lástima que la inquisición envuelta en egoísmos hizo sacar gente que hace y no roba, gente que sí se preocupa por Chubut. Unos verdaderos ñoquis, pero de los que alimentan”.

“Es un momento donde debería haber unión y no se ve a nadie manoteando sus bolsillos para acompañar la pandemia sin precedentes en la historia, con una provincia devastada. Para destruir a quienes suman con las herramientas más infames y mentirosas, para eso si hay energía, ¿no?”, se preguntó la ex ministra provincial, quien apuntó que “la mezquindad es muy grande”.

Investigación judicial

Vale recordar que la ex funcionaria fue echada a fines de junio de este año y luego fue imputada por una presunta defraudación al Estado. Según la hipótesis que se maneja hasta el momento, la ex ministra, junto a otras 12 personas, habría realizado maniobras que presuntamente perjudicaron al Estado provincial.

La causa fue declarada como compleja, por lo que el plazo de investigación será de 12 meses y la misma tiene a Omar Rodríguez como representante del Ministerio Público Fiscal.