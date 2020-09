Reality show llevará a su ganador a la Estación Espacial Internacional

La productora estadounidense Space Hero Inc. se encuentra detrás de un ambicioso proyecto televisivo: un reality show que ofrezca como premio mayor un viaje a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La información fue revelada por el sitio Deadline. La idea es que el ganador de “Space Hero», consiga una estadía de 10 días en la EEI, disfrutando de una experiencia que sólo han vivido un puñado de personas.

Para este proyecto, la idea es utilizar una empresa privada. Las que pican en punta para realizar viajes espaciales turísticas con astronautas “no gubernamentales” son Boeing o SpaceX.

Por otro lado, Deadline reveló que la idea de los productores es tener participantes de todo el mundo y no sólo de Estados Unidos. Todo el proceso será televisado.

La productora Space Hero Inc. se encuentra asociada con Axiom Space para el desarrollo del reality show. Se trata de una compañía fundada por ex empleados de la NASA que tiene como meta construir sus propias estaciones espaciales comerciales.

En 2024, Axiom acoplará su propio módulo a la Estación Espacial Internacional. Se tratará de todo un hito, que puede ponerle fecha al comienzo del reality.