Por qué el juego Among Us es el fenómeno del año

Definitivamente está arrasando en todas las tiendas de aplicaciones; triunfa en las emisiones en la plataforma de streaming Twitch, y también es uno de los más vendidos a través del servicio Steam. Among Us es uno de los fenómenos del año en el ecosistema digital.

El objetivo del juego consiste en descubrir al traidor de una tripulación en una nave espacial. Un grupo formado por un máximo de diez usuarios debe trabajar de manera colaborativa. El rol es aleatorio, así que nos puede tocar ser uno más dentro del equipo o el impostor. Se puede jugar online (hasta diez jugadores) o en local (hasta cuatro jugadores), aunque requiere de estar conectados a la misma red Wifi doméstica.

Y, por supuesto, en esta modalidad se recomienda respetar la dinámica del juego y no hablar. Ese impostor está entre un máximo de 10 jugadores, aunque dependiendo del papel adoptado habrá que jugar a engañar para que no ser descubierto si se es el traidor y matar a todos los miembros, mientras que el resto debe evitar poner en riesgo la misión.

Tiene dos maneras de jugar, mediante un joystick o los controles táctiles. Quizá en las pantallas de los teléfonos móviles conviene dirigir los pasos con toques. Los jugadores tienen acceso a un mapa de ayuda para orientarse en la navegación de la nave espacial. Hay distintos escenarios como la cafetería, el departamento de seguridad o la armería. Así, los usuarios que forman parte del equipo pueden llamar a emergencias, seguir pistas o analizar los cuerpos de los asesinatos. El impostor puede mezclarse con el resto de compañeros para no levantar sospechas, desplazarse por espacios cerrados o sabotear las instalaciones.

Desarrollador por Innersloth LLC, el juego es divertido, enigmático y, sobre todo, adictivo, porque una vez que empiezas no puedes continuar. En caso de ser el traidor, los jugadores pueden emplear escondites, asesinar y actuar para despistar. El desafío es que no te descubran. Una vez que has eliminado a un personaje hay que votar entre el grupo para identificar al sospechoso.

El juego ha conquistado a los usuarios. Hasta la fecha, gestiona más de 60 millones de descargas. Y tal ha sido su éxito que, según informa en un comunicado, el estudio desarrollador ha paralizado la creación de una secuela para centrarse en el original.