Mañana pagarán los sueldos de julio a la Policía de Chubut

El ministro de Seguridad, Federico Massoni anticipó hoy que este viernes se pagarían los sueldos al personal de la Policía de Chubut correspondiente al mes de julio. Dentro de los argumentos esgrimidos por el funcionario, se remarcó que los policías “están todo el día en la calle” y afirman que no se puede “permitir” que no perciban sus salarios en tiempo y forma.

La decisión del Ejecutivo se concreta tras el reclamo que realizaron los retirados de la Policía de Chubut con el apoyo del personal en actividad y que salieron a la calle pidiendo el pago de salarios.

“Me enervo cuando ocurre esto, cuando entiendo que no se les dan las prioridades a aquellas personas que están las 24 horas intentando proteger a la ciudadanía”, afirmó el titular de la cartera de Seguridad de la provincia.

Asimismo, el ministro afirmó que la Provincia transita “una época de extrema crisis y todos están sin cobrar, como mínimo, hace dos meses. Somos conscientes de todo esto y (el ministerio de) Economía está trabajando como para tener un plan e informar las medidas que se van a tomar”.

Más temprano en la mañana, el jefe de la Policía de Chubut, Miguel Gómez, confirmó que “mañana se abona el haber de julio, que viene liquidado con una actualización de acuerdo al índice inflacionario, que es el segundo tramo de la cláusula gatillo”.