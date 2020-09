Madryn prohíbe el ingreso a rada de barcos que no hayan zarpado de Chubut

La Administración Portuaria de Puerto Madryn, a través de su administrador y presidente del Consejo de Administración, el Arq. Enrique Calvo, emitió una resolución mediante la cual “se busca evitar casos como los que se dieron en las últimas semanas, donde, por no contar la embarcación con la documentación exigida quedan los tripulantes en medio de situaciones indeseables y exponiendo de manera innecesaria su salud”. El puerto de Madryn resolvió prohibir el ingreso a rada a barcos que no hayan zarpado de Chubut, excepto que tengan 14 días de cuarentena o PCR negativo de toda la tripulación. La medida es para desalentar el arribo de pesqueros marplatenses con contagiados de Covid.

En tanto, marineros pacientes de coronavirus piden “trato humanitario” y poder realizar la cuarentena en tierra en mejores condiciones que a bordo de las embarcaciones. Los trabajadores de los pesqueros reclaman rever las medidas que les impiden descender y se tratados en algún lugar de confinamiento para completar los 14 días de aislamiento obligatorio.

En un comunicado difundido por la APPM se la medida contenida en “este documento complementa resoluciones anteriores y apunta al cumplimiento del protocolo sanitario con el que cuenta la Administración Portuaria, cuyo objetivo no es otro más que garantizar las condiciones de salubridad dentro de la jurisdicción portuaria para todos los trabajadores, tanto de tierra como embarcados”.

“Por ser los muelles de nuestra ciudad, otra vía de ingreso a la misma es que debemos extremar los controles para así cuidar esta actividad económica esencial y velar por todas las familias, tanto las que de ella dependen, como las de todos los habitantes de la ciudad y la provincia”, argumentan explicando la medida.

El administrador portuario, Arq. Calvo insistió con que “apelamos a que cada uno asuma el compromiso y la responsabilidad que le corresponde, para reducir al máximo estos contratiempos”.

De esta forma, se resolvió no autorizar el ingreso a la rada del Puerto de Puerto Madryn a “los pesqueros cuando hayan zarpado de puertos distintos a los de la ciudad, Rawson, Comodoro y Camarones –o bien que- habiendo zarpado de estos haya efectuado recaladas en otro puerto distinto”, es decir fuera de Chubut; y que “no cumpla con una cuarentena 14 días desde el día siguiente de la zarpada”.

En tanto, se exceptuará de esta prohibición a los pesqueros que, “no contabilizando una cuarentena de 14 días y siendo su último puerto distinto al de Madryn, presente las PCR efectuadas a los tripulantes y pasajeros 48 horas antes del embarque de la última zarpada, cuando (dicha zarpada) fuere efectuada de puerto distinto a los de Madryn, Rawson, Comodoro y Camarones”. Conforme al resultado, el Ministerio de Salud admitirá o no el arribo.

Asimismo, se informa que “una vez amarrado (el buque) no podrán descender los tripulantes ni hacer cambio de tripulación”, al tiempo que se ordenan tomar los recaudos necesarios para que los trabajadores de la estiba no entren en contacto con la tripulación, en caso que se deba realizar estas tareas. Finalmente, también se remarca que se permitirá el ingreso a las embarcaciones que “soliciten ingreso a puerto fundando en razones de fuerza mayor debidamente acreditadas”.