Maderna: “Queremos un Trelew pujante”

El intendente de Trelew, Adrián Maderna puso en valor los proyectos en marcha y otros próximos a concretarse, en materia de generación de trabajo, obras hídricas y nuevos espacios que enriquezcan la oferta gastronómica y comercial de la ciudad. “Queremos un Trelew pujante”, afirmó.

En este sentido, desde el Municipio analizan que los primeros cuatro años de gestión de Maderna estuvieron marcados, “por la contención social que debió darse ante el colapso económico y del tejido social que ocasionó el anterior gobierno nacional”, y sostienen que en la agenda de los próximos años se consolidará “la reconstrucción económica y productiva de la ciudad”.

En ese contexto, el Jefe comunal hace hincapié en la reconstrucción de la matriz productiva del Parque Industrial, la generación de empleo genuino y la posibilidad de concretar obras públicas «de fondo» y consideradas deudas históricas.

Gestión de empleo

El jueves último se firmó un convenio con distintos sectores de la pesca que, de acuerdo a las expectativas del Municipio, “le dará la posibilidad a cientos de trelewenses de capacitarse laboralmente para que en Trelew se comience a realizar el procesamiento de derivados del pescado. A su vez, los indicios de que la matriz productiva está virando positivamente hacia la pesca, se corroboran cuando se inaugura, como pasó el último viernes, la ampliación de una fábrica de insumos para ese sector.

Maderna destacó la ampliación que llevará la producción de 800 a 1600 cajones de pescado diarios y, a su vez, concretó un nuevo anuncio: “A mediados de octubre inauguraremos una planta de procesamiento de anchoítas”.

La propuesta de avanzar en ese sentido, cuenta además con un esquema beneficioso en términos tributarios y que alienta una suerte de “promoción industrial”, tal como se mencionó oportunamente.

Obras que llegan y otras proyectadas

Maderna puso en valor la respuesta del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) respecto de la obra de presedimentadores, que demandará una millonaria inversión, y se refirió al Gobierno Nacional indicando que expone “una verdadera mirada federal para atender las demandas de su pueblo”.

“Hubo personas que salieron comparar quién recibe más y quién recibe menos. Creemos que esa es una mirada mezquina. Y la gente ya está cansada de mezquindades. Yo destaco y me pongo contento porque ahora sí llegan obras. Obras que estaban presentadas, planificadas y cargadas en Nación hace mucho, y que recién ahora, con este nuevo gobierno se van a concretar. También me pone contento que las ciudades vecinas puedan hacerlo. Porque nosotros queremos un desarrollo comarcal y provincial, y para eso todos debemos crecer y progresar”.

Con respecto a las obras que se presentan como factibles de concretarse próximamente, destacó el nuevo Parque Industrial municipal, el Polo Gastronómico y la Central de Cargas.

Un nuevo escenario

El nuevo Parque Industrial Municipal en el que se avanza, está pensado también en el marco de un nuevo programa nacional de Parques Industriales que se conoció recientemente. Maderna, hasta aquí, confirmó que se tratará de un predio extenso, de 130 hectáreas, y en el que se trabajará por zonificación de rubros. “Nuestros equipos técnicos ya están trabajando en esto. Queremos que sea una realidad. Vemos que ya hay empresarios interesados en poder afincarse en tierras municipales que contemplen este tipo de proyectos. Y la idea de tener tierras disponibles a nivel municipal es allanarle el camino a quien quiera invertir en Trelew”.

Otra de las obras con un grado de avance interesante es el Polo Gastronómico. “Iba a ser presentado en marzo y nos agarró la pandemia. Pero estamos avanzando fuertemente y en las próximas semanas habrá novedades. Se trata de locales comerciales que se instalarán en el predio de la laguna Chiquichano y brindarán una mayor oferta gastronómica y comercial a la ciudad. Ya hay varios interesados y creemos que será una obra importante. Además de haber sido trabajada en conjunto por técnicos en turismo, en planificación y con áreas involucradas como la cámara hotelera-gastronómica de Trelew”, dijo Maderna.

Con respecto a la Central de Cargas, el mandatario dijo: “Tenemos un boceto avanzado y queremos licitar públicamente. No sé si será este año porque no queremos generar falsas expectativas, pero seguimos trabajando. Siempre dijimos que este proyecto es con todos los empresarios locales interesados adentro. No queremos complicar a ningún actor local, nosotros no vamos a hacer nada que perjudique a los empresarios locales. Si el proyecto no es beneficioso, significa que no es viable”.