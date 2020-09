Los jugadores piden “que vuelva el básquet”

A través de las redes sociales, jugadores de básquet profesionales de la Liga Nacional y Argentina, han publicado su pedido de respuesta para la autorización al regreso a los entrenamientos con sus respectivos planteles.

Desde la Asociación de Jugadores, pasando por jugadores chubutenses o representantes de la provincia como Nicolás de Los Santos, Jonathan Treise o Juan Manuel Rivero, más periodistas, han hecho pública la solidaridad de vuelta a los entrenamientos que debe ser decidido por la Jefatura de Gabinete de la Nación. Entre este miércoles y mañana jueves, se espera una resolución.

Reclamo viral en redes

Este miércoles en la mañana, surgió, a través de las redes sociales, un pedido que con el paso de las horas se volvió viral: el pedido de los basquetbolistas profesionales a regresar a los entrenamientos.

#QueVuelvaElBasquet es el hashtagg que se difundió a través de Twitter y que tuvo a varios de los jugadores destacados del básquetbol argentino haciendo referencia. Incluso, hicieron su mención jugadores chubutenses como ser Nicolás de Los Santos (nuevo jugador de Boca Juniors), más jugadores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia como ser Jonathan Treise y Juan Manuel Rivero.

A la vez, la Asociación de Jugadores, desde su cuenta oficial de Twitter, también se expresó: “Hace más de 6 meses estamos parados. ¡Necesitamos volver a trabajar! El físico, la cabeza y el bolsillo no aguantan más. @SantiCafiero , entendemos la situación general, pero el básquet profesional no puede esperar más Con los cuidados y protocolos, #QueVuelvaElBasquet “.

Asimismo, varios destacados periodistas especializados en la disciplina, también se sumaron al pedido.

Por su parte, el sitio web “Básquet Plus”, indicó en su cuenta que “Nos informan que hoy o, a más tardar mañana, la Jefatura de Gabinete de la Nación dará el ok para el comienzo de los entrenamientos. #QueVuelvaElBasquet”.

Por ello, desde los jugadores, entrenadores, Cuerpo Técnico, clubes y demás protagonistas del deporte de “al naranja”#, esperan por resoluciones acerca de su pedido. Vale destacar que la esperara por el regreso a los entrenamientos no puede ni debe dilatarse por mucho tiempo más, ya que se programó que el inicio de la Temporada 2020/2021 de la Liga Nacional, será el 1° de noviembre.