La serie documental «El Desafío: ETA» se estrena en octubre por Amazon Prime Video

«El Desafío: ETA», serie documental que narra la historia de la organización separatista vasca hasta su disolución, podrá verse a través de la plataforma de Amazon Prime Video desde el viernes 30 de octubre. Según informó la compañía a través de un comunicado, a lo largo de ocho capítulos la serie contará la historia de ETA desde sus inicios hasta su disolución en 2018, además de abordar la lucha del gobierno español y la Guardia Civil por neutralizar sus ataques.

La serie documental está narrada por personajes reales en primera persona e incluye entrevistas a los ex presidentes españoles Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, quienes se enfrentaron por vía política y policial a la organización. También aportan su perspectiva los ex lehendakaris -presidentes de la Comunidad Autónoma Vasca- Garaikoetxea y Ardanza; el ex jefe de la Casa Real, Fernando Almansa; periodistas, altos mandos de la Guardia Civil; y antiguos miembros de ETA.