La Confederación de Atletismo reorganiza calendarios

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Atletismo se reunió el pasado sábado para evaluar y analiza, la programación de un tentativo calendario que se vio alterado por la pandemia COVID-19 que aún se transita en la Argentina.

De esta forma, se espera la diagramación de un cronograma que permita a los atletas y a los entrenadores tener objetivos y metas posibles. Serian a partir del mes de diciembre con certámenes provinciales, regionales y Nacionales de Mayores y Juveniles.

Piensan reprogramar Nacionales

“Teniendo en cuenta la actual situación nacional por pandemia, la imposibilidad de confirmar fechas de futuras competencias, pero ante la necesidad de presentar un horizonte tentativo razonable, que posibilite a atletas y entrenadores tener objetivos y/o metas posibles, la CADA estimulará la toma de pruebas de estado y propondrá un calendario especial tentativo”, indicó, a través de un comunicado, la Confederación Argentina de Atletismo, tras la reunión de su Consejo Directivo.

Más al respecto, agrega que “el mismo (calendario) se llevará a cabo en la medida que sea posible y que se den las condiciones sanitarias que lo permitan, con las autorizaciones necesarias y los protocolos adecuados”.

De esta manera, trascendió que una de las ideas, será la de proponer realizar los Campeonatos Nacionales 2020 en el inicio del 2021, como una solución atípica y a los fines de atender la necesidad de competencia que tienen los atletas.

Teniendo en cuenta este dato, el 100° Campeonato Nacional de mayores, originalmente programado para el 18 y 19 de abril en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, pasaría a disputarse durante el sábado 19 y el domingo 20 de diciembre. La sede se mantendría si la situación sanitaria en la región lo permite.

Los Campeonatos Nacionales para las categorías sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23 pasarían al año que viene, con fechas tentativas para su disputa entre enero, febrero y marzo de 2021.

El comunicado, destaca que “la CADA evaluará estas posibilidades y podrá tomar una nueva decisión sobre las competencias a finales de este mes.”, a la vez indicando que “se hace un llamamiento a toda la familia atlética a realizar una acción redoblada en los cuidados y responsabilidades, en todo momento y lugar, de las recomendaciones sanitarias necesarias para estas circunstancias de pandemia”.



Se tomarán pruebas

Las “Tomas de Pruebas de Estado” deberán realizarse con todos los rigores reglamentarios, registrarse fílmicamente y serán tenidas en cuenta en el seguimiento, en especial, de los atletas integrantes de los equipos nacionales. Por supuesto, en todos aquellos lugares que sanitariamente sea posible.