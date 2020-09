Hoy Pico Truncado, mañana el mundo. JMP: Música experimental que traspasa fronteras

En diálogo con El Diario Web, el músico Juan Manuel Patricio oriundo de la ciudad de Pico Truncado, nos cuenta, “Hace ya un tiempo que me gusta hablar de Nueva Música Latinoamericana o Música Experimental, son términos que abarcan muchísimo. Para llevarlo a algo mínimo, diría que son los lugares en los que me encontré y me sentí cómodo para desarrollar libremente mis ideas”. El músico explica que, “En cuando a hacerlo en la Patagonia, hace un año y medio que volví a habitarla, luego de estar diez viviendo en Capital Federal. Como en todo desierto, creo que estas expresiones son algo a habitar, aún en la región. Estamos bastante lejos para que haya un circuito, un lugar donde sucedan las cosas y encontrarse con otros artistas. En este punto es plantar semilla de alguna manera”. JMP, manifiesta que, “Realmente no podría estar más contento de estar en mi pueblo en este momento del mundo. Veremos donde me encuentra los próximos años”.

Rememorando sus recitales y pensando en lo que se dará post coronavirus, JMP, aclara, ”Antes que se desate todo alcancé a dar dos conciertos en el verano, ambos en Comodoro Rivadavia. Los disfruté muchísimo, sobre todo el último que fue en un espacio que ambientamos, donde toda la atención estaba en lo que iba a suceder en el escenario. Cuesta generar un espacio de escucha acá. Es difícil predecir el post Covid 19, por el momento vivirlo a través del streaming. Personalmente no es un medio en el que aún me haya encontrado, pero también me parece la única forma para quien necesite expresarse en este momento”. También, afirma “En escena estoy solo, por lo menos por el momento. He compartido si, conciertos de improvisación en los que he tocado con percusionistas, trombonista y saxo, por ejemplo.

