Falsearon permisos para poder ingresar a Río Pico

El hecho puntual ocurrió en Río Pico el pasado 11 de septiembre, cuando estas dos personas de Rada Tilly ingresaron a la localidad y se trasladaron a una cabaña ubicada en el Lago 1.

En los permisos de circulación que estos dos hombres exhibieron, aseguraban estar domiciliados en Camarones y en sus motivos afirmaban concurrir para “abastecimiento de mercadería alimenticia y gas oil”; y para “pagar salarios a trabajadores rurales”.

Sin embargo, vecinos de la zona advirtieron a la Policía que dichas personas no eran de Camarones, sino que provenían de la zona sur de Chubut, zona considerada de riesgo debido a la situación epidemiológica.

Además, refirieron que en dicha cabaña no había empleados o trabajadores a quienes realizarles el pago de salarios.

Estas personas se fueron el 13 de septiembre de Río Pico pero el personal policial comenzó a realizar averiguaciones ante los dichos de los vecinos y confirmó que efectivamente estos dos hombres no estaban domiciliados en Camarones.

Además, se tomó conocimiento que familiares de estas personas tenían previsto arribar a esta cabaña en los próximos fines de semana, con lo cual se avanzó en las tareas investigativas.

Fue así que se logró constatar que estas dos personas en realidad viven en Rada Tilly, con lo cual habían falseado la información del permiso de circulación para poder ingresar a Río Pico y evitar el aislamiento preventivo obligatorio que deben realizar, de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias.

Ante las pruebas reunidas, se envió lo actuado al Ministerio Público Fiscal para que avance en la investigación en virtud del riesgo sanitario que implicó la maniobra para la comunidad de Río Pico y la falsificación de documento público.