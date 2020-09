En Trelew se podrá continuar circulando hasta la medianoche

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, confirmó que no adherirá al decreto provincial que restringe la circulación entre las 21 horas y las 6 de la mañana. De este modo, en la ciudad se podrá continuar circulando hasta la medianoche. Comerciantes del rubro gastronómico y propietarios de establecimientos dedicados a distintas disciplinas recreativas y deportivas manifestaron su satisfacción por la decisión municipal.

El jefe comunal expresó que la decisión se basó en que la condición epidemiológica de la ciudad “sigue siendo igual a meses anteriores”, a diferencia de lo que ocurre en otras localidades de la Provincia. Maderna resaltó la importancia de los controles realizados por distintas áreas municipales a todos los establecimientos comerciales y de otros rubros, para verificar el cumplimiento de los protocolos.

Sin afectar la actividad comercial

Gabriel Verna, quien dirige un establecimiento dedicado a la danza, aseguró que la decisión del intendente es “un apoyo muy grande para un rubro muy golpeado durante la cuarentena que estuvo más de 100 días sin trabajar. En mi caso personal estoy agradecido y sé que muchos colegas están en la misma sintonía”, aseveró.

“Nosotros trabajamos y vivimos de esto con lo cual cuidamos mucho el espacio, respetamos los protocolos, tenemos los elementos de higiene y apuntamos al cuidado personal del alumno. También es importante que este tipo de actividades como danza y gimnasio refuerzan el sistema inmunológico y eso también es importante a la hora de contrarrestar el virus”, agregó.

“Es una decisión valiente”

En la misma línea, Enzo Torrisi, propietario de un local gastronómico céntrico, opinó que permitir que los establecimientos sigan abiertos “es una decisión valiente del Intendente para defender el comercio de nuestra ciudad”.

“Es muy positivo que los establecimientos sigan abiertos. Si aparecen casos el día de mañana se verá que hacer, por el momento los protocolos tienen que cumplirse, no solo de nuestra parte, sino la comunidad entera, tomando conciencia de lo que está pasando”, indicó.

Cinco meses parados

Nicolás Álvarez, comerciante del rubro gastronómico, también se manifestó a favor de la decisión de Maderna de no adherir al decreto provincial que limita la franja horaria de apertura de comercios: “Estoy de acuerdo y bancando esta decisión, me parece que es importante diferenciar bien la situación particular de cada ciudad en relación a la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial”, precisó.

“En este momento Trelew está sin casos y es la oportunidad de mirar un poco más la economía, entender la situación del sector comercial, para tratar de compensar toda la pérdida que hubo en estos casi cinco meses”, puntualizó.