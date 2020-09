El proyecto ‘CR Lab’ fue galardonado en un Congreso Internacional

A partir de la creación de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Servicios Públicos y Estrategias Urbano Ambientales, surgió esta iniciativa que está comenzando a llevar adelante el Municipio a través de dicha cartera y que tiene como objetivo intervenir y recuperar espacios públicos junto a la comunidad. “CR Lab” ganó en la categoría “Ciudades, Smartcity y Territorio” y fue el único proyecto sudamericano premiado en el Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano, desarrollado en Sevilla, España, este fin de semana. “Lo presentamos solo para mostrarlo, pero este premio no solo nos sorprende, sino que nos inyecta energías para seguir desarrollándolo”, expresó la coordinadora Marina Villelabeitia.

El Proyecto “CR Lab” surge como una de las grandes apuestas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del área de Planeamiento Urbano, con el objetivo de generar proyectos de trabajo conjunto entre las áreas técnicas de la Municipalidad, la inversión del sector privado y la participación ciudadana desde la demanda y la intervención para transformar el hábitat en los barrios.

La iniciativa se presentó en el Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano concursó a seis categorías: ‘Inclusión y Empoderamiento’; ‘Medioambiente, Agricultura y Energías Limpias’; ‘Cultura, Entretenimiento y Turismo’; ‘Educación y Aprendizaje’; ‘Salud y Bienestar’; y ‘Ciudades, Smartcity y Territorio’ en la que ganó el proyecto comodorense.

El evento desarrollado en Sevilla, se celebró mediante una plataforma virtual con miles de inscriptos para escuchar las ponencias y conocer a los ganadores. Marina Villelabeitia, coordinadora del proyecto CR Lab y de la Secretaría de Planeamiento Urbano, advirtió que “presenté el proyecto sin saber que había premiación y cuando me dijeron que tenía que exponer porque habíamos ganado una de las categorías fue una enorme sorpresa. Estamos hablando del único proyecto ganador en toda Sudamérica, en competencia con países que están muy preparados”.

En ese marco, se mostró “sorprendida porque mi intención era mandar el proyecto para que circule, que lo publiquen. Nunca pensé en el concurso. Después me avisaron que CR Lab había ganado en la categoría ‘Ciudades, Smartcity y Territorio’. La verdad que es super meritorio que nos hayan premiado porque las presentaciones de los proyectos eran increíbles, con muchísima preparación. Estas cosas te ponen en el mapa, más allá de que la Patagonia es un atractivo en sí mismo para ellos, pero demuestra que existen proyectos que pueden competir con otros de esa escala en países del primer mundo”.