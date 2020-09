El Municipio recomienda máxima precaución para evitar contagios

La Municipalidad de Trelew a través de sus áreas a partir de este viernes, reforzará los controles en espacios públicos para evitar aglomeración por el día y fiestas clandestinas por la noche, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante.

La coordinadora de Salud, Dra. Cecilia Vera resaltó que distintas áreas municipales controlarán las actividades por el Día de la Primavera y del Estudiante a partir del viernes 18 de septiembre. Estos controles surgen a raíz de la preocupación ciudadana y municipal ya que en estas fechas de celebración concurre mayor cantidad de personas a los espacios públicos.

“Últimamente se puede ver una mayor cantidad de personas en los espacios públicos porque los días acompañan con las temperaturas más altas y la gente tiene ganas de salir, pero hay que recordar que seguimos en pandemia y hay que seguir cuidándose”.

Luego de la reunión que se mantuvo ayer, con los actores municipales para unificar criterios respecto a los controles preventivos, Vera señaló: «Estamos preocupados por la situación porque vemos que en ciudades vecinas se está complicando, incluso creció el número de fallecidos en la provincia, pero Trelew cuenta con una situación mejor comparada con otras ciudades, aún así tuvimos un aumento en el número de caso entonces no podemos relajarnos. Es importante el trabajo en equipo donde cada uno desde su lugar pueda accionar para seguir cuidando al vecino».

Asimismo, la Coordinación de Salud reforzará todas las medidas sanitarias que se vienen realizando hasta el momento y centra la atención en la responsabilidad individual “desde Salud ya brindamos los consejos sobre la importancia del uso del tapa bocas, la distancia, no compartir mate o algún otro elemento, no reunirse. Debemos recordar que estamos bajo un decreto provincial donde son provisorias estas normas por catorce días entendiendo este cambio de la situación epidemioligica» y prosiguió «Por nuestra parte seguiremos acompañando al área de seguridad, recorriendo aún más el terreno y llevando esta concientización a cada uno de los vecinos, entendiendo que estas medidas son simplemente para cuidarlos».