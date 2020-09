El Gobierno nacional extendió el aislamiento hasta el 11 de octubre

En el día 183 de la cuarentena, con un mensaje por redes sociales, se anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre. Esta vez no hubo conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, como pasó desde el inicio de la pandemia. Advierten que al inicio de la pandemia el problema estaba concentrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero que “el mapa cambió” y ahora “el 49,2 por ciento de los casos están en las provincias”, casi el mismo porcentaje que el Amba, cuando hasta mayo era solo del 7 por ciento.

En Chubut la curva de contagios muestra una fuerte tendencia alcista en las últimas semanas, y este viernes se registró el pico diario de contagios desde que se decretó la emergencia sanitaria.

El Gobierno nacional justificó la nueva prórroga aduciendo que “la pandemia no permite descuidos”, en un momento en que “la ciudadanía comienza a relajarse” y cuando los casos de coronavirus siguen creciendo en la mayor parte de América.

Lo anunció una locutora

La prórroga fue anunciada en un mensaje enviado a través de las redes sociales por la cuenta oficial de Casa Rosada, con la voz en off de una locutora que destacó que la nueva extensión, como en anteriores ocasiones, fue decidida “a partir del diálogo” con todas las provincias.

“Hemos decidido mantener las medidas de cuidado hasta el 11 de octubre”, dijo la Casa Rosada en su mensaje.

De esta manera, el Gobierno nacional utilizó un nuevo formato para comunicar cómo será la nueva fase del aislamiento social.

Desde el 20 de marzo

En la anterior etapa, por primera vez, el único protagonista del anuncio había sido el presidente Alberto Fernández, sin la compañía del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; ni del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quienes había compartido los mensajes desde el comienzo de la cuarentena, el 20 de marzo.

En el video transmitido esta tarde se hizo especial hincapié en que “la pandemia no permite descuidos”, sobre todo en un momento donde se advierte a nivel internacional que “los casos de Covid-19 continúan en aumento en América” y que “la ciudadanía comienza a relajarse”.

Cambió el mapa

Además, recordó que al inicio de la pandemia el problema estaba concentrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero que “el mapa cambió” y ahora “el 49,2 por ciento de los casos están en las provincias”, casi el mismo porcentaje que el Amba, cuando hasta mayo era solo del 7 por ciento.

Por eso, el Gobierno nacional pidió a las provincias que “aumenten las restricciones” para reducir la circulación y los contagios, debido a que existe “alta tensión en el sistema de salud”.

Para graficar, citó los ejemplos de Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba, como las provincias que “más casos acumularon en los últimos 15 días”. Además, indicó que ocho de esos distritos “muestran una alta tensión en su sistema de salud”.

Y remarcó que el “aislamiento temprano y el compromiso de la sociedad” permitió fortalecer un sistema de salud “que no hubiera sido capaz de dar repuesta”.

Por último, el Ejecutivo insistió en su mensaje a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención contra el Covid-19, como el lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento de dos metros, evitar las reuniones en espacios cerrados y el uso de barbijos caseros.

Las 5 más complicadas

La pandemia golpea fuerte en las provincias de Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santa Fe, que acumularon la mayor cantidad de contagios de coronavirus en los últimos dos días, recordó el anuncio del Gobierno nacional para anunciar la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre.

Jujuy está en etapa de aislamiento administrativo, con nuevas autorizaciones pese a que registra un elevado nivel de contagios de coronavirus ya que desde el inicio de la pandemia se cuentan 13.344 casos, 309 de ellos detectados ayer e informados por el último reporte elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Por su parte, el Gobierno de Mendoza anunció la vuelta a Fase 1, desde el domingo y hasta el martes, con motivo de que el lunes se festeja el Día del Estudiante, por lo que se restringe todo tipo de actividad y circulación de los ciudadanos en el territorio provincial.

La provincia cuyana acumula 17.009 casos positivos de coronavirus, de los cuales 566 fueron informados en el último reporte nacional.

Río Negro es la sexta provincia del país con más casos confirmados y la primera en la Patagonia, durante estos seis meses se ha triplicado el aumento de contagios por Coronavirus, y acumula 9.752 casos entre activos, recuperados y personas fallecidas.

En estos meses muchas ciudades rionegrinas han flexibilizado algunas actividades, sin embargo, algunas zonas han tenido que retroceder e imponer nuevas restricciones, como el caso del Departamento General Roca, en el Alto Valle de la provincia, 11 localidades continúan con restricciones en la circulación hasta el 28 de este mes.

Por su parte, Santa Cruz enfrenta “un problema que es prácticamente toda la provincia con la circulación del virus” y “un pico muy ascendente en el cual todavía no podemos ver la cima” en Río Gallegos, con un promedio diario de 110 casos que representa el 60 % de hisopados positivos, a partir de un brote iniciado el 14 de julio, dijo a Télam Horacio Córdoba, médico pediatra integrante del COE local.

Tierra del Fuego, la provincia que primero comenzó la cuarentena (el 13 de marzo) afronta restricciones sanitarias en medio de una situación dispar entre sus principales ciudades.

Mientras que en Ushuaia, la capital provincial, y el municipio de Tolhuin, en el centro de la isla, no se registran casos de coronavirus en las últimas semanas, no hay personas internadas y hubo un solo fallecimiento, en Río Grande (en el norte) un rebrote de Covid-19 de julio mantiene en vilo a la población.

En Santa Fe la situación a mediados de septiembre era la más comprometida desde el punto de vista epidemiológico desde el inicio de la pandemia, que tuvo su primer contagio en el distrito el 14 de marzo, con un paciente de Rosario.

Los 1.362 casos registrados el jueves e informados oficialmente, con un acumulado de 23.034, contrastaban con los 179 del 15 de agosto, y mucho más con los 23 del 15 de julio.