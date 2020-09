“El Gobierno debe hallar una solución global, no para un solo sector”, señaló Mantegna

El diputado provincial por el Justicialismo, Carlos Mantegna, se refirió a la situación provincial y a la necesidad de que, a pesar de la eventual reestructuración de la deuda, pueda hallarse una solución definitiva al déficit que la provincia de Chubut arrastra mensualmente, cifra que se ubica en el orden de los $2.500 millones. En diálogo con AzM Radio, el legislador expuso que “la situación financiera de la provincia es de público conocimiento y la sufren todos los empleados públicos, con un atraso que en algunos casos lleva dos meses y en otros tres, además del aguinaldo” y advirtió que “más que nada, la preocupación es que no ven una perspectiva de cómo se va a solucionar esto”.

“El Gobierno”, continuó, “tiene que dar certidumbre ante la situación porque no cobran los jubilados, tampoco los empleados públicos, y en la zona cordillerana donde es importante el empleo público, se genera una rotura de la cadena de pagos”.

Solución definitiva

Desde el bloque justicialista “nosotros pedimos que el Gobierno Provincial presente un proyecto para encontrar una solución a este tema, hemos colaborado con todas las leyes que han presentado”, planteó el diputado, sumando a ello que “nuestro bloque propuso el tema de la reestructuración de la deuda, algo necesario y en congruencia con el Estado Nacional; y ahora esa negociación está en la potestad del Poder Ejecutivo, esperemos que se pueda resolver favorablemente”.

Seguiría el déficit

Por otra parte, el legislador advirtió que “independientemente de esto último y si se resuelve, ello no implica una solución definitiva al tema porque la provincia ‘dejaría de pagar’ entre $800 millones y $1.000 millones por mes por esa deuda de los BOCADE; pero aún le faltarían $1.500 millones” para paliar el déficit mensual.

“Además”, puntualizó, “hay otro endeudamiento en letras cuyo número definitivo no tengo”.

“Deben dar una respuesta total”

Sobre la posibilidad de que el Poder Judicial tome deuda para pagar sueldos, Mantegna opinó que “es algo que salió en los diarios, todavía no ha llegado nada, y creo que el Gobierno tiene que dar una solución global a todos, no solamente al sistema judicial porque hay otras reparticiones que no han cobrado, incluso sectores de jubilados, y me parece que tienen que dar una respuesta total, y no parcial a un sector”.

“Es un tema individual”

Consultado sobre la reciente designación de Elva Willhuber, esposa del diputado Rafael Williams, como consejera ante el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación por parte del gobernador Mariano Arcioni, Mantegna marcó distancia y sostuvo: “Es un tema que trabajó la señora de Rafael Williams, algo individual. No es un tema de nuestro bloque y se respeta ese tema. Él venía trabajando en ello desde hace muchísimos años y es una decisión individual y personal de la esposa de Williams”.