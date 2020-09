De reunión, en reunión

Según trascendió en las últimas horas, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni inició una ronda de reuniones para acercar posiciones con diversos sectores, atento a la grave situación que atraviesa la provincia en la que no logra cumplir los plazos en el pago de salarios, no avanza en la tan mentada renegociación de la deuda y no expone ningún plan de cara al futuro. Tras la reunión con los integrantes de la cúpula del Poder Judicial, Arcioni se habría reunido con Jerónimo García, coordinador de la Presidencia de la Legislatura de Chubut, el mismo día que los empleados legislativos decretaron un paro por tiempo indeterminado. La agenda pública provincial, sigue circunscripta a los sueldos de los estatales y la situación sanitaria, con pocas expectativas de avanzar en otros aspectos de interés.