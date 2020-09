Cuarto intermedio en la audiencia de cesura de pena de Ale

Este lunes por la mañana comenzó la audiencia de cesura de pena de Juan Luis Ale, ex diputado provincial y ex Jefe de la Policía del Chubut. La misma inició luego que Ale fuese declarado culpable por los abusos sexuales cometidos contra dos menores entre 1998 y 2001.

De la misma participó el Tribunal, integrado por los jueces Gustavo Castro, Marcela Pérez y Marcelo Orlando; el Ministerio Público Fiscal, y el condenado Ale y su abogado Daniel Sandoval desde Esquel.

Tras un extenso debate, los magistrados resolvieron un cuarto intermedio en la audiencia en la cual las partes deberán pedir la pena que deberá cumplir el ex titular de la Policía provincial. La misma continuará a partir de las 7.45 del martes.

De acuerdo a lo indicado, ahora sólo resta que declare un testigo de concepto presentado por la Defensa y comenzarán luego los alegatos de las partes.

Vale señalar que tras la misma, el Tribunal dará a conocer su resolución en el transcurso de la semana. La pena por el delito va de los 4 a los 14 años.