Crece la crispación social en Chubut

La protesta social volvió a marcar la agenda pública de Chubut, este miércoles, cuando se multiplicaron los reclamos de diversos sectores en toda la provincia. Los viales cortaron la Ruta 3 en el acceso a Madryn. Trabajadores del INPAT realizaron piquete y acampe, al norte de Trelew, en reclamo a Seros por la continuidad de sus fuentes laborales. Empleados de Salud salieron a la calle en Trevelin. Jubilados provinciales marcharon visibilizando el hartazgo por la situación que atraviesan. Obreros de la construcción reclaman reactivación de obras. El Sisap inicia hoy un nuevo paro provincial por 48 horas.

Irregular pago de salarios

Desde que Mariano Arcioni se hizo cargo del Poder Ejecutivo de Chubut, los salarios de los trabajadores de la Administración Pública se depositaron fuera de los términos establecidos por el ordenamiento jurídico. En un principio se había elaborado un pago escalonado con fechas anunciadas, pero actualmente se van haciendo transferencias al tiempo que va ingresando dinero en las arcas estatales.

Esta situación está generando que el malestar en los empleados estatales se incremente. Desde hace ya varios días que se están llevando a cabo movilizaciones y distintas medidas de fuerza. Asimismo, cabe destacar que las mismas se dan en un contexto de restricciones en la circulación de las personas, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

En la jornada de ayer este enojo se pudo observar en distintos puntos de Chubut. Trabajadores de distintas áreas del Estado salieron a las calles a exigirle a Arcioni que cumpla con sus obligaciones y que regularice la demora en el pago de los salarios.

Visibilización del hartazgo

En Puerto Madryn hubo manifestaciones por parte de los trabajadores Viales, jubilados y también taxistas reclamaron por la situación actual. Además, cabe destacar que en el corte de ruta que se concretó en el acceso sur a la ciudad del Golfo hubo acompañamiento de los empleados del Hospital Dr. Andrés Ísola y de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

Lo propio hicieron los agentes del Instituto de Neurociencias Patagónicas (INPAT) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Estos últimos se trasladaron a Rawson, donde también se concretó una movilización de los jubilados estatales.

En la zona cordillerana también hubo réplicas de estos reclamos en contra de los incumplimientos del Poder Ejecutivo. Puntualmente, empleados nucleados de la Salud se manifestaron en las calles de Trevelin.

Duras consignas contra Arcioni

Esta unión y postura unificada por buena parte de los trabajadores de la Administración Pública fue destacada por los propios referentes sindicales. En diálogo con El Diario, Camilo Neira, referente local del SiTraViCh, valoró la “unidad de los trabajadores”, remarcando que en la movilización de ayer estuvieron presentes referentes de la Salud y también de la ATECh. No obstante, se lamentó diciendo que “el Gobierno no hace oídos y no escucha nuestros reclamos”.

Así, el mensaje de los empleados estatales parece estar unificado y tener un destinatario común: Mariano Arcioni. La mayoría de las movilizaciones y protestas apuntaron al Gobernador, exigiéndole que regularice la situación y que pague los salarios en tiempo y forma.