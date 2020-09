Crece el reclamo en Salud

Esta semana, trabajadores de la Salud de Chubut salieron a la calle a pedir previsibilidad en el pago de sueldos. El sistema sanitario está en crisis, no solo porque se adeudan salarios, sino porque el personal denuncia que no se les entregan los insumos necesarios para trabajar. Este martes una médica de la capital provincial reclamaba a viva voz que la última vez que recibió elementos de protección fue en el mes de junio. Otro profesional, en la ciudad de Trelew afirmó que los barbijos que les entregaron no cumplen los requisitos sanitarios y por ello la mayoría de los profesionales compra los suyos. La provincia declaró la emergencia sanitaria, pero poco ha cambiado para el sector que atraviesa una situación crítica y que podría colapsar en cualquier momento.