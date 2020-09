Con agenda propia

“A mí la agenda no me la marcan ni Sastre, ni Sierra”, dijo a viva voz la diputada provincial Tatiana Goic en clara alusión a la reunión convocada para este martes a las 09:00 horas la que participarían gremios estatales y legisladores provinciales, si se presentan a la cita. La legisladora del Frente de Todos cargó contra el secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), a quien acusó de querer marcarle la agenda, y si bien la legisladora reconoció la legitimidad del reclamo de los trabajadores, también recordó que el reglamento de la Legislatura establece que para sesionar, “debieran estar los taquígrafos”, por lo que parece difícil imaginar de qué modo considera la diputada se podría sesionar si se mantienen las medidas de fuerza, porque incluso si apelan a la sesión virtual, es necesario que haya registro del acto legislativo. Goic acusó a Sierra de estar “fuera de foco”. El fuerte cuestionamiento de la diputada al dirigente gremial resultó por demás llamativo cuando la legisladora proviene de extracción sindical, advirtió un observador, “es que en el caso de Camioneros nunca permitirían que les adeuden tres meses de sueldo, si cuando no arreglan paritaria te paran el país”, reflexionó.