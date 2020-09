Chubut sumó 6 muertos y la cifra de fallecidos llega a 57

El Ministerio de Salud de Chubut informó que este lunes se diagnosticaron otros 234 casos positivos de coronavirus, alcanzando un total de 4.828 contagios en toda la provincia. Registrándose 3 muertos en Comodoro y otros 3 en Madryn por lo que el total de víctimas ascendió a 57 desde que se inició la pandemia. En la ciudad petrolera no hay camas en terapia intensiva disponibles y en Madryn hay riesgo de colapso, admiten las autoridades sanitarias.

Desde la cartera sanitaria confirmaron además tres muertes en Comodoro Rivadavia (un hombre de 70 años y dos mujeres de 50 y 73) y tres fallecimientos en Puerto Madryn (un hombre de 77 y dos mujeres de 43 y 83 años).

En cuanto al registro diario de infectados, de acuerdo al parte del Ministerio de Salud, 116 son de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly. Diez (10) con nexo y los restantes en investigación. En tanto, se reportaron otros 20 en Sarmiento, trece (13) con nexo en investigación y siete (7) en investigación. Mientras que fueron 85 en Puerto Madryn, treinta y siete (37) relacionados con la actividad pesquera, catorce (14) con nexo y treinta y cuatro (34) en investigación. Seis (6) son personal de salud en la ciudad del golfo. Por otro lado, se contabilizaron 12 en Trelew, nueve (9) con nexo y tres (3) en investigación, y 1 en Dolavon, identificado como contacto estrecho.

Con casi 1.300 casos activos y 46 fallecidos, el Área Programática Comodoro Rivadavia atraviesa una situación que la coloca en el peor momento desde el inicio de la pandemia, lo que involucra no sólo a la urbe petrolera sino también a la ciudad de Sarmiento. “La mayor parte de la población tiene el virus”, expresó el ministro de Salud, Fabián Puratich. En las próximas horas se conocerá qué tipo de medidas específicas se adopta desde las autoridades sanitarias, ya que la prórroga del decreto de restricción, que vence el 1 de octubre, no alcanzaría para contener la escalada de contagios. Se busca restringir más la circulación, pero el ministro Puratich reconoció que es difícil volver a la ‘Fase 1’ tal como se conoció en los inicios del aislamiento.