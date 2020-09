Arrondo aseguró que se pondrá en valor el CENARD

La secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, se refirió al respecto de las actividades a cumplir desde su área y destacó la importancia del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Indicó el que espacio que recibe a gran cantidad de deportistas durante todo el año, adaptados hoy en día a este contexto de pandemia, será reacondicionado y mejorarán sus instalaciones parta brindar mejores comodidades para cada uno de los representantes de las Selecciones Argentinas.

Etapa de reacondicionamiento

La secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, brindó una entrevista por redes sociales en el ciclo “Periodismo en cuarentena”, charla en que se refirió a diversas cuestiones de su área y las actividades a realizar.

Consultada por el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que hace algunos años entró en polémica ante la posible venta de sus terrenos por parte del gobierno nacional de ese momento, indicó Arrondo que “es un emblema nacional”.

El CENARD, espacio, que reúne en sus instalaciones a deportistas de todo el país y de las diversas disciplinas deportivas con sus Selecciones Nacionales Argentinas “será reacondicionado y no está en vista que sus terrenos sean vendidos”, comentó la mandamás de Deportes nacional.

Sobre este punto, Arrondo detalló que “se había iniciado un proceso de traslado de áreas de lo que era la estructura de Deportes, que era la Agencia en ese momento, al Parque Roca. Pero para nosotros el CENARD es un espacio que tiene que ver con la historia del deporte argentino y no tenemos interés en que se venda ni en que se pierda como espacio”.

Consultada por el reacondicionamiento del Centro Deportivo, la ex jugadora de la Selección Argentina de Hockey, expresó que “la idea es ampliar la cantidad de espacios disponibles, y no restringirlos”. Y continuó: “Estuvimos analizando con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, una proyección de construcciones edilicias en sus espacios deportivos”.