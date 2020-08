Uno de cada tres detenidos en Chubut está privado de su libertad en una comisaría

Durante buena parte de 2019 y casi todo el tiempo que ha transcurrido de este 2020, en Chubut se ha evidenciado un claro déficit ocupacional en todos los centros de detención dependientes de la administración provincial. No obstante, semanas atrás se habilitó un nuevo módulo en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), lo que permitió que haya más cupos disponibles que personas privadas de su libertad.

No obstante, un detalle no menor es que actualmente se contabilizan todos los centros de detención, incluidas comisarías, las cárceles y las alcaidías. Esto va en contra del fin último de la privación de la libertad, ya que la misma debería desarrollarse en sitios específicos para el cumplimiento de este tipo de penas.

En el detalle específico del último relevamiento desarrollado por el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut se puede identificar que actualmente hay 602 reclusos y un total de 624 cupos.

Asimismo, si bien hay un superávit general en todo el territorio provincial, hay algunos centros en donde el déficit es considerable. La peor situación se vive en el Centro de Detención de Trelew, donde actualmente hay 45 cupos y 58 presos, por lo que el déficit asciende a 13. Otros puntos en donde la situación es crítica son la Comisaría Segunda de Puerto Madryn y la Alcaidía de Trelew, con un rojo de siete y seis cupos, respectivamente.

Respecto a lo mencionado anteriormente sobre los lugares en donde están privadas de su libertad estas 602 personas, resulta que 203 están detenidas en comisarías, lo que representa un 34% del total de los reclusos que están en instituciones dependientes del Estado chubutense.

Además, vale destacar que también se registraron nueve mujeres presas, de las cuales cinco están alojadas en lugares no especializados para albergar a personas de sexo femenino. Las mujeres representan el 1,5% del total de los detenidos.