Se iniciaron 3.000 causas por violar aislamiento obligatorio en la zona del Valle

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, se refirió en el transcurso de los últimos días a la gran cantidad de causas judiciales que están en su juzgado en las cuales se están investigando hechos vinculados a los incumplimientos a las medidas de aislamiento, en el marco de la pandemia de coronavirus. Puntualmente, se refirió a la realidad que se vive en la zona del Valle.

“Tenemos más de 3.000 causas en trámite, en donde se le ha dado intervención a las personas que han violado las normas estas (en referencia a las reglamentaciones por el Covid-19) y están designando defensores. Se han resuelto varios casos y estas personas que han infringido la normativa penal han ofrecido una reparación del daño, que en la mayoría de los casos son donaciones a los hospitales de la zona”, precisó el magistrado, afirmando que hasta el momento no ha habido sanciones más allá de los acuerdos entre las partes.

Lleral también aclaró que se secuestraron muchos vehículos y que algunos ya fueron devueltos a sus titulares. “Estamos trabajando sobre la restitución de los últimos, a medida que las personas acreditan los motivos por los cuales lo solicita y son entregados debidamente”, agregó.

En este sentido, recordó que “en muchos casos el tribunal ha pedido el secuestro y en otras situaciones hemos verificado que han sido secuestrados porque había una infracción de tránsito”.

“De ese universo de casos, un 20% ya tiene resuelta su situación procesal porque la ley prevé estas solicitudes alternativas”, dijo el magistrado respecto a los acuerdos entre las partes para ofrecer una reparación del daño causado.

Narcomenudeo a la Justicia Ordinaria

En otro orden, se manifestó sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo en el que se prevé que los casos de narcomenudeo sean investigados por la Justicia Ordinaria y no por la Justicia Federal.

Al respecto, Lleral sostuvo que “todo lo que se puede hacer en relación a combatir el delito, por supuesto que son todas políticas que ayudan. Hay que tener el equilibrio necesario para decidir a qué voy a destinar esos recursos y en qué tengo que reforzar”.

Asimismo, consideró que lo que plantearía dificultades sería “dividir estos hechos en las investigaciones. Hasta dónde llega la investigación que le compete a la Justicia Provincial y dónde empieza la Justicia Federal. Va a generar, si no se trabaja en forma conjunta, muchas dificultades. De hecho, ya está probado en otras jurisdicciones que genera muchas dificultades y genera entrecruzamiento de información que no es bueno para la salud de la investigación”.

“Otra cuestión es los recursos con los que puede contar la Provincia, ya que el Estado nacional ya tiene años en este trabajo, entonces ya tiene todos los recursos, los laboratorios necesarios para hacer los análisis de incautación de la droga y la preparación del personal requiere muchos recursos”, concluyó Lleral.