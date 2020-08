Sastre asegura que preocupa a la Fechcoop “el descalabro de Servicoop”

“La Federación tiene la misma preocupación que nosotros como Municipio y que los vecinos de Madryn, por el descalabro que ha hecho en Servicoop la nueva conducción”, advirtió el intendente Gustavo Sastre.

Sobre el tema dijo que “al momento de presentarse como una alternativa viable para conducir los destinos de Servicoop, mediante el partido Unidos y Organizados a través de la famosa Lista Roja, los representantes de UyO admitieron que tenían la receta para que Servicoop funcionara en forma ejemplar. De hecho, sus referentes manifestaron que habían sido parte del acto eleccionario ‘para sacarle la cooperativa a los poderosos’. Lo cierto es que cuando asumieron, había una deuda de poco más de 100 millones, y hoy se habla de dos mil millones. Se venían respetando a rajatabla los convenios de pago de CAMMESA y AFIP. Hoy no sabemos si eso se sigue pagando, pero si sabemos, porque ha sido de público conocimiento, que han intimado a Servicoop desde ambos lugares en reiteradas ocasiones. Derrumbaron todo lo que se había hecho”.

Sastre recuerda que “una de las promesas de campaña fue conducir la cooperativa sin tener que apelar al pedido de aumento de tarifas, ya que no querían que los costos los pague la gente. Lamentablemente han llevado a la cooperativa a una situación crítica. Es la peor gestión de todas en Servicoop, no tengo dudas”.

Al ser consultado sobre las explicaciones desde la cooperativa a los últimos reclamos de vecinos por facturas muy abultadas, Sastre explicó que “según el presidente de Servicoop, las boletas incrementaron por la pandemia. La gente está más en su casa, y eso generó el aumento de consumo. Estamos hablando de familias que recibían boletas de 4 mil o 5 mil pesos, y les han llegado facturas superiores a los 50 o 60 mil. Pero bueno, es culpa de la gente porque pasa tiempo en la casa”, refirió, irónicamente.

Además el intendente dice que “no hubo ningún pedido de aumento de tarifa en las últimas semanas, pero al margen de eso, no vamos a permitir que facturen esos montos. Yo mismo solicité en el día de ayer que se refacturen esos casos”.