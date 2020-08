Sastre advirtió que “con Servicoop se llegó a un límite y no da para más”

A raíz de la importante cantidad de reclamos realizados por usuarios que vieron su facturación incrementada para la boleta del mes de julio con vencimiento en agosto, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, planteó que “con Servicoop se llegó a un límite” y consideró que, a través del Concejo Deliberante, se debería solicitar la refacturación del mes en cuestión.

Pedirán refacturar julio

En este sentido, el Jefe Municipal sostuvo que “es un tema que no amerita más palabras, sino la actuación; deberán rever muy bien lo que están haciendo ya que no hubo aumentos de ninguna índole permitidos, y mucho menos por parte del Concejo Deliberante, que tiene potestad para actualizar” y analizó que “esta es una situación límite que no da para más”.

También, remarcó que la primera medida “será que repiensen muy bien facturar nuevamente ya que no sabemos bajo qué indicio han tomado las mediciones; no puede ser que haya familias que recibieron facturas de 60 mil pesos, me parece que se han excedido todos los límites”.

“Vamos a tener que poner un límite”

Por otro lado, Sastre expresó que “esta dirigencia de Servicoop va a quedar en la historia, sin duda alguna, como la peor de todas” y pidió “que se hagan cargo de lo que están haciendo con la Cooperativa, porque es de todos los socios; siempre hemos dado la posibilidad de no politizar una cooperativa porque creemos que no es lo que corresponde, pero sí de dar libertades para que puedan hacer todas sus ideas y gestiones, pero la verdad es que lamentablemente vamos a tener que poner un límite, porque están llevando a la entidad a lo peor de lo peor, y a largo o corto plazo todos los vecinos de Puerto Madryn van a terminar pagando estos percances”.

“Deberán reflexionar o dar un paso al costado”

Consultado sobre alguna determinación que pudiera tomarse desde el Municipio, el Intendente apuntó que “estamos analizando” y, considerando que la concesión del servicio vencerá recién en menos de dos años, puntualizó: “Más que la concesión, nosotros tenemos que replantear en el presente de qué manera salimos de esto. Hay vecinos a los que les llegaron facturas imposibles de pagar, las mediciones son totalmente erróneas y falsas, y tenemos que actuar sobre eso. La alternativa es que esta gente sea responsable con el lugar que le toca ocupar, y si sienten que no están a la altura, tendrán que pensar que están en el sitio que les ha dado la ciudadanía, o bien dar un paso al costado. Han llegado con una batería de mentiras, después de pasar un tiempo prudencial ninguna promesa fue llevada adelante”.

Sobre la explicación de Servicoop para justificar el incremento en varias facturas, Sastre manifestó que “hemos pedido explicaciones y los hemos invitado de buena manera, ya que no es la idea ‘tirar tierra’ sobre una gestión; queremos saber y tratar de dar una mano”, aunque reconoció que “lamentablemente, esquivan las convocatorias”, concluyendo que “el tiempo límite lo pone la gente y esta última ya se está cansando”.