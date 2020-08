Rodríguez: “El que piensa con una mente criminal piensa que no lo van agarrar”

El titular de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Omar Rodríguez, se refirió a las causas que se están investigando desde dicha entidad y la gran cantidad de procedimientos judiciales que se están llevando a cabo en el territorio provincial por presuntos hechos de corrupción.

En primer lugar, el fiscal se lamentó por esta realidad y consideró que “la persona que tiene esa inclinación a cometer determinados delitos, por más que haya penas severas y ejemplos con penas ejemplificadoras, no retrocede. El que piensa con una mente criminal piensa que no lo van a agarrar y que la Justicia no lo va a alcanzar”.

Costo-beneficio de delinquir

Asimismo, destacó en una entrevista con AzM Radio que “en última instancia hacen siempre una especulación. Es decir, ‘¿qué posibilidad hay de que me agarren?’ o ‘si me agarran, ¿qué posibilidad hay de que me juzguen?’ y ‘si me juzgan, ¿qué posibilidad hay de que me castiguen?’. Hasta pueden aspirar a algún juicio con una pena menor y hacen un costo-beneficio”.

Sobre los avances que se han dado en las investigaciones por este tipo de delitos en Chubut, el fiscal destacó que “tiene que ver con las ganas. Las leyes están y la cuestión es tener ganas. Yo siempre insisto con este tipo de casos, y cuando son muy burdos y muy manifiestos, lo mejor para todos es que se vea y se sepa cómo funcionó y qué es lo que pasó”.

Casos de corrupción

“La sociedad se merece saber qué pasó. Incluso el defensor y el imputado tienen amplias facultades para hacer uso de su ejercicio de defensa en un juicio oral. Está bueno que se hagan los juicios y va a ser el tribunal, después de que se sopese toda la prueba que surja o que se reproduzca en el juicio, los que van a determinar si esa persona es culpable”, apuntó Rodríguez.

Al ser consultado sobre los recursos con los que cuentan desde la Unidad Anticorrupción, indicó que “siempre van a ser escasos si tenemos que ir a hacer una tarea afuera de la Provincia, porque requiere una serie de logística, viáticos y el personal que tenemos es escaso. Siempre tenemos la frazada corta”.