Presentan un proyecto de ley para que el STJ se complete con paridad de género

La comisión de asuntos constitucionales de la Legislatura de Chubut está analizando un proyecto de ley a través del cual se exige que se cumpla con la paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Esto se da en un contexto en donde durante los próximos días el máximo tribunal judicial quedará solo con dos ministros, ya que Miguel Ángel Donnet presentó su renuncia a partir del 31 de agosto.

Así, quedarán cuatro vacantes, teniendo en cuenta que la Constitución Provincial establece que la Corte de Chubut debe tener un mínimo de tres miembros y un máximo de seis.

Desde diversos sectores del Poder Judicial indicaron que es una posibilidad única para que el Superior Tribunal cuente con ministras mujeres. En tanto que dos juezas de Puerto Madryn fueron más allá y elaboraron un proyecto de ley para que se respete el cupo en la Corte, el cual posteriormente fue ingresado a la Unicameral por la diputada Monica Saso. Puntualmente, se trata de Patricia Reyes y Patricia Pérez Bogado.

Reclamo de la sociedad civil

En una entrevista con El Diario, Reyes remarcó que “es un proyecto que tiene que ver con la necesidad de completar el Superior Tribunal con paridad de género. En su momento eran tres vacantes, ahora son cuatro. Es un reclamo de la sociedad civil en todos los ámbitos, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional”.

“El proyecto está pensado desde hace un tiempo. Primero nos contactamos con la senadora Nancy González, quien nos contactó con la diputada Mónica Saso. Hemos trabajado también con el equipo de asesores de la senadora también por el tema del lenguaje inclusivo y para darle la forma de proyecto de ley. Actualmente está en la comisión de asuntos constitucionales”, precisó la magistrada.

Sobre el tratamiento que deberán darle los diputados a esta iniciativa, Reyes dijo: “No creo que puedan hacer oídos sordos del reclamo social a la necesidad de la paridad de género. Sabemos que lo han hecho por cuestiones políticas, hace poquito salió en la Justicia a nivel nacional una resolución que exige a todas las asociaciones a conformarse en paridad”.

Posibilidad de cuatro ministras

Si bien una de las posibilidades refiere a que de las cuatro vacantes tres sean ocupadas por mujeres y una por un hombre, con lo cual quedarían tres ministros y tres ministras, hay otro planteo posible. La alternativa a esta definición es que los cuatro puestos restantes sean dispuestos por personas de sexo femenino.

Esto se debe a que actualmente de los ocho cargos de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial, cuatro son ocupados por hombres: dos ministros del Superior Tribunal de Justicia (Mario Vivas y Alejandro Panizzi); el titular del Ministerio de la Defensa Pública (Sebastián Daroca); y el titular del Ministerio Público Fiscal (Jorge Miquelarena).

Completar el STJ

Al ser consultada sobre la necesidad que existe actualmente para completar la Corte Provincial, la jueza remarcó que “la Constitución establece que para el funcionamiento del Poder Judicial el mismo debe estar conformado por el Defensor General, el Procurador General y los ministros del Superior Tribunal. En este último caso, dice tres ministros mínimo y seis ministros como máximo. Por lo tanto, es una necesidad completarlo para que funcione correctamente, a los fines de legitimar todas las actuaciones que se hagan en el Poder Judicial. Es necesario”.

En cuanto a la postura de algunos actores que afirman que no hay ministras en el STJ porque no cumplen con los requisitos necesarios o que no están capacitadas para hacerlo, Reyes fue tajante y explicó que “los cargos para jueces y camaristas generalmente se completan a través de exámenes ante el Consejo de la Magistratura, entonces ahí pueden presentarse hombres y mujeres e incluso del grupo LGTBI”.

Asimismo, “cuando estamos hablando de los cargos máximos son designados a través de los pliegos que presenta el Ejecutivo ante el Legislativo y a partir de eso lo votan y después forman parte del Poder Judicial. Es necesario que si o si esté designado a través de los pliegos que presente el Poder Ejecutivo, entonces ahí hay una cuestión política que no tiene que ver con la capacidad académica de las mujeres, porque hay muchas mujeres con capacidad suficiente y que cumplen con los requisitos constitucionales tanto dentro como fuera del Poder Judicial en todo Chubut”.