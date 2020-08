Martínez Zapata pidió para el Superior Tribunal ministros con “formación política”

En los próximos días se hará efectiva la renuncia de Miguel Ángel Donnet como ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, ya que la misma fue presentada con fecha del 31 de agosto. En este contexto, crece la necesidad de que el Poder Ejecutivo envíe los pliegos a la Legislatura para completar las bacantes de la Corte Provincial.

Entre los nombres que surgieron durante estos últimos tiempos apareció el de Diego Martínez Zapata, quien se manifestó contento por estas versiones, aunque pidió que además de tener en cuenta la idoneidad y el cupo femenino, los aspirantes al máximo tribunal judicial de Chubut tienen que tener un rol político también.

Candidatos consensuados

En una entrevista con El Diario, dijo: “La verdad que para mi es un honor que se me tenga presente o considerado para ocupar tan alto cargo. Para un abogado, el poder ser ministro del Superior Tribunal de Justicia es una cuestión de relevancia”.

Además, valoró “la decisión política del Gobernador (Mariano Arcioni) de convocar a una mesa de diálogo con todos los actores de las distintas fuerzas políticas para poder consensuar los nombres de estas cuatro vacantes que quedan. Es muy importante el rol que cumple el vicegobernador Ricardo Sastre. Es un debate sano que debe darse para poder generar y formular los consensos para que eventualmente los pliegos que lleve el Gobernador tengan una plena aquiescencia legislativa por parte de los distintos bloques”.

Un puesto político

En tanto que también remarcó que “independientemente de los requisitos de idoneidad y de cumplimiento del cupo femenino, me parece importante que los miembros del Superior, no sé si todos, pero sí alguno de ellos, tiene que tener un requisito de una probada experiencia y formación política”.

“Eso es importante porque no dejan de ser cargos políticos, no dejan de ser los titulares del Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado. Claramente, su designación y su intervención nace y está trazada a través de la política, ya sea por la propuesta del Gobernador del pliego con la consecuente aprobación legislativa y la designación por parte del Gobernador”, indicó.

Condimento esencial

En este mismo sentido, Martínez Zapata insistió con que quienes ocupen una de las bancas del Superior Tribunal de Justicia “tienen que tener este condimento, que es la experiencia y la formación política. En definitiva, lo que tienen que resolver a diario, independientemente de casos judiciales, son cuestiones que atañen a la política judicial del poder que tienen a su cargo, como conflictos salariales y demás”.

“Tener una persona netamente técnica me parece que no sería lo 100% productivo de conjugar una persona con expertiz política y expertiz judicial”, concluyó.