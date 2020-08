Madryn: casi todos los casos son ambulatorios, “asintomáticos o con síntomas leves”

El director asociado del Hospital Dr. Andrés Ísola de Puerto Madryn, doctor Fernando Urbano, se refirió a la situación epidemiológica local tras el reporte del día domingo y precisó que “en el último parte del día domingo fueron 14 (los casos confirmados) y el día anterior 6 nuevos; después del trabajo que se hizo del servicio de Prevalentes y Epidemiología, se determinó que la mayoría son contactos estrechos de los tres primeros casos de la semana pasada”.

Además, sostuvo que “se está haciendo un trabajo desde el servicio para contener la situación y, por el momento, tenemos a un adulto internado, de 47 años, con un cuadro respiratorio leve, pero para tener un mejor control se lo internó en clínica médica y cursa el primer día de internación, evolucionando y estable hasta el momento”.

Mucha gente acudió al Hospital

En cuanto a los casos ambulatorios, que constituyen la totalidad a excepción del paciente internado en observación, “se les hace seguimiento telefónicamente, la mayoría son jóvenes así que están asintomáticos o con síntomas muy leves; por el momento, sólo se realiza seguimiento en sus domicilios”, remarcó el director asociado.

Por otro lado, contó que “hemos visto que mucha gente ha venido al Hospital por saber, entre comunicaciones entre ellos, que eran contactos estrechos de un caso confirmado, y vinieron a la Guardia para hisoparse o hacerse algún control; pero lo único que les pedimos es que se queden en sus casas ya que al salir ponen en riesgo a otras personas; eventualmente, que se contacten con el 0800-222-2676, pero principalmente se los llama desde el Hospital y la gente de Prevalentes les va a avisar a todos los contactos estrechos las medidas a seguir”.

Dos comercios cerrados

Consultado sobre los dos comercios que dispusieron el cierre preventivo de sus plantas por registrar cada uno, un caso positivo en empleados, Urbano apuntó que “en realidad lo que se hace es aislar a la gente y a los contactos estrechos, pero no hubo una recomendación, fue una decisión de cada local comercial; por el momento, ya están todos los contactos estrechos identificados, y si alguno ha estado ahí o cree haber estado en contacto con alguien, sugerimos que se contacte al teléfono mencionado antes”.

Contacto laboral y social

“Los tres primeros casos fueron por cuestiones laborales, y a partir de ahí se vio que hubo una masificación de contactos estrechos, por lo cual se ve que a partir de los primeros tres, por reuniones familiares o sociales, se terminó extendiendo la cantidad de contactos estrechos, que al día de hoy totalizan 167, hasta el último parte de anoche”, mencionó el director asociado del nosocomio.

La mayoría de los casos “son contactos estrechos y no habría casos positivos fuera de este grupo que se inició la semana pasada”, precisó.

Por el momento, sin cambio de fase

La situación epidemiológica de Puerto Madryn “no ha cambiado por ahora”, aclaró Urbano, sumando a ello que “ya la semana pasada estábamos haciendo un control de pacientes con hisopado y sin nexo, se hisopaba con dos síntomas (como mínimo) y por el momento no tenemos planteado un cambio o retroceso de fase”.

Durante el día de hoy habrá una reunión interna entre las autoridades del Hospital, pero la misma estará destinada “a reformular el funcionamiento interno del Hospital”, añadió el Director, agregando que “como por el momento son casi todos casos positivos con contactos estrechos, estamos viendo si se justifica o no alguna modificación”.

Ingresos de otras provincias y ciudades

En cuanto a las personas que ingresan a la ciudad, “son personal esencial y es muy difícil hacer algún control; la gente que ingresa es asintomática, porque hace todas las Declaraciones Juradas, y tiene todos los permisos para poder ingresar a Madryn; si se los hisopa uno o dos días antes, igual puede contagiarse, dar negativo y contagiar a alguien acá, por eso insistimos en las medidas de prevención de distanciamiento, evitando el contacto estrecho”, explicó.

Un empleado de salud contrajo el virus

Sobre el equipamiento con el que cuenta el Hospital “Dr. Andrés Ísola”, Urbano manifestó: “Ya desde la semana pasada a estos días hicimos un relevamiento de los equipos de protección y del Ministerio (de Salud) nos han enviado nuevos equipos, así que estamos bien. En el personal de Salud se hizo un control de serología para saber si en algún momento de estos cinco meses estuvo en contacto con el virus; tuvimos un solo caso positivo, pero el hisopado dio negativo, así que en algún momento de este tiempo (el trabajador sanitario) estuvo en contacto con el virus pero no de manera sintomática”.

Piden no estigmatizar a pacientes

Sobre las personas que contrajeron el virus, “son gente enferma y uno no los debe estigmatizar o perseguir por eso”, puntualizó Urbano, y en relación a las reuniones sociales pidió “concientizar, pero no por eso tratarlos como un delincuente común; la idea es concientizar a la gente de que la única forma de cuidarse hasta que haya disponible una vacuna es el distanciamiento y evitar el contacto estrecho; y si nosotros podemos lograr contener esta situación con los 40 casos activos y limitar el contacto estrecho, esperamos no tener un problema y pasar este brote sin mayores cambios”, concluyó.