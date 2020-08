Maderna pidió la inclusión de obras para Trelew en el Presupuesto 2021

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, recibió en su despacho al senador nacional por Chubut perteneciente al Frente de Todos, Alfredo Luenzo, con quien dialogó, entre otros temas, sobre la posibilidad de incluir en el próximo presupuesto nacional varias obras claves para la ciudad.

“El 15 de septiembre nosotros tenemos la obligación como legisladores de comenzar analizar el presupuesto y también que las obras que el Intendente pidió para la ciudad estén contempladas en el mismo”, indicó Luenzo al repasar los temas abordados en la reunión. “Es un presupuesto que viene relegado producto de la pandemia, producto de que hubo una deuda que reestructurar y no se sabía en realidad con qué recursos contábamos”, agregó.

Luenzo consideró que son necesarias obras estructurales en la región: “Lo necesitamos para salir de en una situación tan extrema como la actual en donde hay maestros, médicos y empleados del Estado que hace dos meses que no cobran su salario, yo creo que hay que revisar esta cuestión. La matriz productiva en la Provincia se tiene que diversificar definitivamente”.

El senador valoró los esfuerzos realizados por la gestión del Intendente, Adrián Maderna, para la reconversión del Parque Industrial: “La reconversión tiene que estar sostenida en la puesta en valor de los productos que son propios de la región, dando valor agregado a lo que tenemos, no podemos seguir dependiendo de la primarización de la economía”, analizó.

Luenzo habló sobre la necesidad de “revisar los contratos petroleros, ver qué pasa con una matriz energética que no le deja nada a la Provincia como es la energía eólica, y reimpulsar el viejo proyecto de la meseta intermedia, para la irrigación de 300 mil hectáreas”.

Otro de los temas abordados en la reunión fue la necesidad de solucionar los problemas de conectividad en la región, a la que Luenzo señalo como “un factor central en este momento”, en el que la conectividad está sumamente relacionada con lo laborar, educativo y sanitario.