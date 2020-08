Lionel Messi le notificó al Barcelona que no quiere continuar

A través de burofax, un sistema de correo con material firmado y evaluado por abogados, ha sido el método por el cual Lionel Messi, el astro del futbol mundial, le anunció al Barcelona de España que no desea continuar en la institución.

“Leo #Messi acaba de comunicar al #FCBarcelona vía burofax que quiere abandonar”, indicó en su red social Twitter la periodista Verónica Brunati, muy cercana al entorno del capitán de la Selección Argentina. ¿Motivos?. Varios: la mala relación con la dirigencia, la poca inversión en reforzar el plantel, el recientemente anunciado entrenador y la última baja de uno de sus compinches en el campo de juego, Luis Suarez, habrían llevado al ´10´a tomar esta decisión, tras 20 años vistiendo la “Blaugrana”.

Se quiere ir, ya no se siente en casa

Al parecer, el día del adiós, ha llegado. “Ciclo cumplido, nuevos aires”, cuentan algunos que es lo que siente y buscará Lionel Messi tras anunciarle al Barcelona de España que no desea continuará en la institución y que no renovará su vínculo, que se vence en 2021.

A través de burofax, un sistema de correo de transporte de documento firmado y avalado por abogados, muy utilizado en España, es el que utilizó “Lio” para comunicarle al Barcelona que dejará el club.

La avergonzante eliminación en Semifinales de Champions League ante el Bayern Munich parecen haber sido la gota que rebalsó el vaso en la paciencia del jugador argentino que, lideró los mejores tiempos del conjunto “blaugrana”.

No fueron suficientes los deseos expresados por el nuevo entrenador Ronald Koeman, quien le explicó en una reunión que deseaba contar pero, Messi a la vez le replicó al decir que “se veía más afuera que adentro del club”, según trascendió.

Sin embargo, la incomodidad de Messi viene de larga data: en principio, su mala relación con la dirigencia que lidera Bartomeu, que no cumplió con los refuerzos prometidos al “10” argentino para el armado de un plantel competitivo, acorde a los objetivos que una institución de tal magnitud las requiere. Neymar fue uno de los futbolistas apuntados para regresar al club, “compinche” de Messi tanto dentro como fuera de la cancha, pero el presidente del club explicó no poder lograr su incorporación por impedimentos económicos. Luego, anunció la llegada de Antoine Griezman, la figura de la Selección de Francia campeona en Rusia 2018. Allí se dio la primera falla a Messi.

Luego, al no contar con un plantel competitivo ni que pudiera rodear el juego del futbolista, llegaron los roces con el ex DT Quique Setién, con el que Messi nunca pudo congeniar y eso quedó demostrado en un partido en la reanudación de la Liga; a lo que después, se sumó la eliminación en Champions League indicada. Otro objetivo sin poder cumplir.

En una nota con el Diario Sport, a principios de Temporada, refleja las intenciones del ´10´ argentino y refuerza la idea de ´equipo competitivo´: “siempre dije que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, pero tampoco quiero tener un contrato largo y estar porque tengo contrato. Quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y tener un proyecto ganador, quiero conseguir cosas importantes. Para mí no significa nada una clausula o el dinero, lo más importante para mí, es tener un equipo ganador”.

Más aun y hablando del armado del equipo, se le suma la inminente salida de su también “compinche” y ladero en el campo de juego y también afuera, el delantero uruguayo Luis Suarez. “Lucho” ya recibió la notificación de Koeman de que no lo tendrá en cuenta y ya suena para reforzar el ataque del PSG… Club en el que, precisamente, está Neymar. ¿Irán por Lio también los franceses?.

Y sin ser esto suficiente, se rumorea que la dirigencia del Barcelona, ha contratado una empresa de comunicación para desprestigiarlo en las redes sociales. Se desgastó.

Que respondió “Blaugrana”

En contrapartida, el Barcelona, respondió a través de la misma vía, el burofax. El sitio web DeportesCuatro indica que “desde las oficinas del Camp Nou consideran que esa cláusula liberatoria ya expiró este año y se remiten a los 700 millones de su cláusula de rescisión. Bartomeu ha organizado una reunión de urgencia con su Junta y no pondrán fácil la salida de Messi”, agregando que “los abogados del Barcelona trabajan en un comunicado contundente al burofax de Leo. Tras la reunión con Koeman, la cúpula del Barça era consciente que Messi no estaba a gusto con la llegada y los cambios del holandés”.

El contrato de Messi, tiene una cláusula valuada en 700 millones de euros pero “la Pulga” se marcharía gratis por el ítem que le permitía decir adiós al término de cada temporada. Si bien estaba pactado para el 31 de mayo 2021, la postergación de las competiciones por la pandemia del coronavirus lo habilitaría a llevar a cabo su inesperado deseo.

Los números del ‘10’

Si se da la salida de Lionel Messi, hay números que se llevará y otros que no. Entre los que no, será que solo le faltaban 37 partidos para superar a Xavi como el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club, según indica la cuenta de Twitter, MisterChip.

Entre los que sí, serán los 731 partidos jugados, las 16 temporadas, sus 633 goles, los 33 títulos, 6 Balones de oro y 6 Botas de oro.

¿Dónde estaría su destino?

Claramente, el primer destino que figura entre los posibles, es el Manchester City, conjunto dirigido por el entrenador que más lo identifica y con el que más ganó, como ser ´Pep´ Guardiola. En los ciudadanos, está su amigo y compañero de la Selección Argentina, Sergio Agüero.

El PSG también aparece dentro de los que estarían interesados, teniendo en cuenta que el dinero allí no es impedimento (dueños árabes), más la presencia de amigos como el brasileño Neymar y el también rosarino y compañero de Selección, Ángel Di María.

Asimismo, aunque luego adujeron no estar en el mejor momento económicamente, el Inter de Italia también podría ser el destino de Messi.

Dicen que renunciaría Bartomeu…

Al cierre de esta edición, medios españoles indicaban que podría darse, ante la presión dada entre los hinchas y socios del “Barsa”, el presidente José María Bartomeu, renunciaría a su cargo. De darse la dimisión del mandamás “culé”, cuentan, que Lio Messi analizaría quedarse.