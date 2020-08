Las Asociaciones compartieron su realidad

Autoridades de las Asociaciones de Hockey del Valle y Austral de Chubut, se reunieron de manera virtual con sus pares de Chubut Deportes.

En el encuentro virtual, compartieron su presente común y como afrontan esta situación, en pos del trabajo en conjunto.

Compartiendo su actualidad

Entre el ente deportivo provincial Chubut Deportes y de las Asociaciones de Hockey del Valle y Austral, llevaron adelante una nueva charla virtual, en pos de conocer la situación actual de ambas y proyectar lo que viene.

En este caso, María Eugenia Castán por la Asociación del Valle y Carlos Echeveste por la Asociación Austral, dialogaron con el Gerente General de Chubut Deportes, Brian Oggero, el Gerente Deportivo Marcelo Richotti, el Gerente de Relaciones Institucionales Gustavo Gómez y el Asesor Legal, Carlos Sanz.

El formato y la temática fue similar a la utilizada el pasado miércoles: conocer la actualidad tanto deportiva como institucional, para buscar soluciones y proyectar el futuro en conjunto.

Durante el encuentro, Oggero contó que “la idea es conocer sus situaciones, sus realidades, tanto a nivel deportivo como administrativo”.

Por otro lado y en referencia a lo que puede ser un retorno paulatino de la actividad deportiva en Chubut, manifestó que “estamos en contacto permanente con la gente de del Ministerio de Salud de la provincia, dialogando para ver, de acuerdo a las distintas realidades de cada región de la provincia, como podemos comenzar a establecer protocolos para la vuelta del deporte”.

Luego, Carlos Echeveste marcó que la situación de la Asociación Austral “no es diferente a la del resto de la provincia y el país”, agregando que “estamos esperando que pase esta situación para poder comenzar a organizarnos”.

Sostuvo que “hace un mes comenzamos con Comodoro Deportes a elaborar protocolos para los clubes asociados. Habíamos programado para comenzar con los entrenamientos, pero con los casos que surgieron, todo volvió para atrás y ahora estamos esperando que todo se acomode para poder arrancar”.

Por su parte, María Eugenia Castán fue en el mismo sentido: “Para la Asociación del Valle lo deportivo está todo en stand by. La Confederación Argentina ya notificó que todas las competencias nacionales que nuestros clubes o seleccionados tenían para esta temporada, se pasaron para el año que viene”.

Y añadió que en cuanto al torneo local, “estamos continuamente en contacto con delegados de los clubes, para ver si se va a poder realizar algún torneo corto antes de fin de año, claro que todo depende de cómo avanza la situación y cuando podemos arrancar”.

No obstante para cerrar indicó que “nosotros presentamos un protocolo de activación a la actividad deportiva, para iniciar al menos la parte física, no la disciplina en sí, sino los entrenamientos físicos. Los clubes de la asociación ya están iniciando las actividades físicas, sin palos, pero respecto a una programación de competencia, aun no tenemos certezas”.