Homenaje a 48 años de la Masacre de Trelew

En conmemoración de los 48 años de la Masacre de Trelew, hubo un homenaje a las víctimas en el Memorial ubicado dentro de la base Almirante Zar, sitio donde se llevaron a cabo los fusilamientos que dieron nombre a la «Masacre de Trelew» el 22 de agosto de 1972.

En la oportunidad, se dirigió a los presentes la subsecretaria de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo y luego se procedió a la lectura de un poema por parte del jefe de Departamento A.PM del Centro Cultural por la Memoria, Orlando René Rivera Guerrero para finalmente hacer entrega de la ofrenda floral.

Sánchez Galindo manifestó que “este año el distanciamiento social por la pandemia de COVID-19 y la imposibilidad de realizar actos masivos nos llevó a tomar otras medidas en cuanto a la realización de este acto, que todos los años se hace en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew. Junto al equipo de la Subsecretaría, y entendiendo que los familiares de las víctimas no podrán estar presentes este año, decidimos realizar el acto en este sitio, y traer como todos los años la ofrenda floral a este, que es un espacio de reflexión y memoria».

La funcionaria provincial añadió que «hoy es un día para reflexionar, pero también para pedir Justicia, es por eso que desde esta Subsecretaría acompañamos a los familiares, y exigimos a Estados Unidos la urgente extradición de Roberto Bravo, que es uno de los principales asesinos de la masacre, para que pueda ser juzgado en Chubut».

Por su parte, Silvia Pecci, de la Asociación de familiares de la Masacre de Trelew, remarcó que “es un día muy especial, para nosotros recordar el 22 de agosto es recordar la memoria, la lucha, la militancia que tenían nuestros familiares en un lugar emblemático, donde se los asesinó y donde mucho tiempo se quiso sostener una versión que no era la real. Acá asesinaron a compañeros y es un lugar de la memoria, para nosotros no deja de ser emocionante y triste. La madrugada del 22 de agosto nos quitaron a nuestros amores”.