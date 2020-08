Estatales reclamaron el pago de salarios y Arcioni desdobló el tercer rango

Un grupo de asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública se reunieron ayer en la localidad de Rawson para realizar una movilización en contra de los incumplimientos del gobierno de Mariano Arcioni. El eje de las críticas fue la demora en el pago de los salarios, ya que estando a fines de agosto aún se deben salarios de junio, toda la masa salarial de julio y el medio aguinaldo.

El reclamo fue contundente y culminó en Casa de Gobierno, donde se entonaron canciones en contra del titular del Poder Ejecutivo por parte de los agentes públicos, quienes gritaron fuertemente y al unísono “fuera, fuera, fuera Arcioni fuera”. Además, pidieron “que lo traigan al señor Gobernador para que vea que este pueblo no cambia de idea, pelea y pelea por la educación y la salud”.

“Me da vergüenza estar reclamando acá”

Uno de los manifestantes dijo en diálogo con AzM Radio que “no somos ajenos a lo que está pasando. A la Administración Portuaria se nos deben junio, julio, agosto y retroactivos del año pasado. Ahora dicen que se quieren volver a endeudar, es una locura”.

“La situación no da para más. Se nos hace imposible vivir sin los sueldos de junio, julio, aguinaldo y ahora agosto. No tenemos ninguna respuesta del Estado”, reclamó otro de los protestantes que dialogó con este medio.

Uno de los relatos más duros fue el de un jubilado estatal, que en el marco de la pandemia de coronavirus dijo: “Soy jubilado docente y me da vergüenza estar reclamando acá”.

“Lo estoy viviendo con mucha angustia, porque esto no es nuevo ya que estamos viviendo hace tres años. Nos han sacado el pan de la olla, porque el salario es alimentario y queremos que el Gobierno vea que el pueblo no ha resignado sus derechos”, dijo otro de las personas que reclamó ayer en Rawson.

Retención de servicios

En este contexto, buena parte de la Administración Pública anunció retenciones de servicios, por lo que un gran porcentaje del Estado estará inactivo y sin realizar sus tareas habituales.

En este contexto, ayer anunciaron el paro de actividades los trabajadores de Canal 7, al mismo tiempo que desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) anunció que resolvieron dar continuidad a la retención de servicios, paro de actividades virtuales y educación a distancia. Esto será desde el lunes 24 de agosto hasta el sábado 29 del mismo mes.

Desdoblaron el tercer rango

El Gobierno del Chubut decidió desdoblar el pago de haberes correspondientes al mes de junio a los jubilados del tercer rango.

Este lunes el Gobierno abonó los haberes de junio a los jubilados que perciban haberes entre 65.001 y 86.500 pesos. Concretando así el desdoblamiento en el pago de los pasivos del tercer rango. A escasos días de ingresar en el mes de septiembre, el gobierno todavía no puede cancelar los salarios de junio, y no hay fecha tentativa para el pago del medio aguinaldo que se haría en seis cuotas, por lo que lo terminarían de percibir en 2021.