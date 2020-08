Esta semana finalizan los alegatos en el juicio contra Juan Luis Ale

La semana pasada finalizó la etapa de producción de prueba en el juicio contra el ex comisario Juan Luis Ale, acusado de abusar sexualmente a dos menores de edad. En tanto que esta semana se continuará con la instancia de los alegatos, los cuales están previstos que culminen el viernes próximo.

Ya finalizada la declaración de todos los testigos y que se aporte todo el material probatorio recabado hasta el momento, esta semana las partes esgrimirán sus posturas definidas ante el tribunal.

En el banquillo de los acusados estará sentado el ex diputado y ex jefe de la Policía del Chubut, a quien se lo acusa por supuestos hechos de abuso sexual contra dos menores de edad, en el período comprendido entre 1998 y fines de 2001.

En tanto que los alegatos de clausura están previstos para el viernes próximo a las 9:30 de la mañana. Posteriormente, el tribunal deberá analizar las pruebas emitidas y definir si Juan Luis Ale es culpable de los delitos por lo que se lo apunta o no. Para esto, los jueces tendrán un plazo de tres días hábiles, por lo que la sentencia debería estar, a más tardar, el miércoles 19 de agosto.

En caso de que se lo encuentre culpable, la segunda etapa consistirá del juicio de cesura de pena, que es donde se deben producir elementos probatorios para establecer de cuánto va a ser la condena.