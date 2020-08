En “La Maquinita” se volvió a la pista

Desde la pasada semana, el Club Ferrocarril Patagónico, retomó los entrenamientos del Patín Artístico. Bajo las órdenes de su entrenador Iván Rodríguez, los patinadores de “la Maquinita” volvieron a las prácticas cumpliendo con los correspondientes protocolos, destinados a las categorías Competencias.

En grupos y limitados en número

Al conseguir la habilitación para el regreso a la práctica de la disciplina, el Patín Artístico volvió a entrenarse desde hace algunas semanas en Puerto Madryn, como en este caso, el del Club ferrocarril Patagónico.

El profesor Iván Rodríguez, habló con El Diario y compartió detalles del regreso a los entrenos al decir que “empezamos el 3 de agosto, con grupos de 8 patinadores, a partir de 12 años. Se trata del grupo de Competencia”.

En cuanto a protocolo que desarrollan, el coach bahiense sumó que “estamos entrenando de 12 a 16 horas, hacemos 45 minutos de práctica y 15 para la limpieza”, destacando a la vez que “el ingreso está marcado con caminitos desde el hall de entrada, por un lado la entrada, por otro la salida, con distanciamiento de 2 metros. En la pista, no se cruzan nunca. Se sacan los patines y se van rápido, ni siquiera realizan los estiramientos. En la pista, cada una tiene su silla con su número, entran y se va a su silla. En la entrada hay trapo húmedo con lavandina para higienizar el calzado y lo mismo para la salida”.

En pista, en cuanto al desarrollo de las prácticas en sí, detalló que “en Escuela estamos con los círculos, tenemos muchos metros de distancia que tienen. Para Libres, estamos trabajando en rectángulos, de mitad de pista, unos 10/12 metros de largo y 2 de ancho”.

Muy buena adaptación al Zoom

Luego de poco más de 4 meses, los deportistas de Ferro pudieron volver a entrenarse, por lo que consultado al respecto, Rodríguez indicó que “estaban muy expectantes”, aunque valoró la importancia de las clases por Zoom al indica que “algunas estaban mejor que otras luego de los trabajos por Zoom. Han mejorado un montón de cosas. A nosotros nos benefició en muchas cosas. Las nenas aprendieron más en lo teórico, saben porque hacen lo que hacen. Les explicamos como se debe hacer, pero en la pista, al no tener tanto tiempo… Practicamos mucha técnica en casa, mucha teórica, pruebas virtuales. Hablamos de la teoría de la técnica, o cuando hacés un trompo, las ruedas que tenés que usar, como son las puestas de las manos y la cabeza”.

A la vez, contó que “cuando empezamos por Zoom dije ´que hago, como la piloteamos?´ y después nos fuimos comunicando con otros profesores, y caímos que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay una tabla que se llama Spinner, que te paras ahí arriba y gira, ahí aprendieron un montón de posiciones, con la teoría y con la práctica. No es necesario tampoco hacer tanto sobre patines, el equilibrio lo pueden trabajar arriba del bosu”.

De hecho, Iván destacó que “las chicas me propusieron que no dejemos las clases por Zoom. Que una vez por semana, tengamos una clase teórica y hagamos pruebas, se coparon mucho con eso”.

A la espera por los Iniciales

En cuanto a los patinadores de las categorías Iniciales, los y las que recién se adentran en el Patín Artístico, aún no pueden desarrollar sus entrenos, sobre lo que Iván explicó: “las categorías Iniciados tuvimos algunas clases por Zoom, lo cual es muy difícil, y ahora la idea es que vuelvan pero muy lentamente. Es difícil. Porque el Iniciado que es chiquito, tiene que asistir con el padre o con la abuela. Y evitar que adentro jueguen”.

No habrá competencia en 2020

Al respecto a las competencias que el equipo de “la Maquinita” tenía programado para este año 2020, el profesor destacó que “competencia cero”, agregando que “cancelaron Mundial y Panamericano. El Panamericano lo quieren reprogramar para febrero o marzo y el Mundial para octubre”.

Rodríguez como patinador, tenía su posibilidad de disputar participación en el Mundial; en tanto que sus patinadoras Avril Etchaide y Agustina Ojeda, alistaban para su presencia en el Panamericano.