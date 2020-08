El Sisap anunció 72 horas de paro para la semana próxima

La semana que viene está previsto un paro por 72 horas a partir del lunes, salvo que en la reunión del viernes con la presencia de un representante del ministerio de economía le confirmen la fecha del pago salarial.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública, Carlos Sepúlveda, dijo que no hay certeza del pago salarial, “calculan que este viernes nos pagarán el mes de junio, pero no sabemos nada sobre el aguinaldo, los retroactivos, sobre la cláusula gatillo economía pretende pagarlo en bonos que tampoco sabemos con qué modalidad lo harán”.

Sepúlveda elogió la gestión del Ministro de Salud, Fabián Puratich “pero no alcanza, le hemos planteado el problema del recurso humano que es lo más urgente que tenemos que resolver”.

El sindicalista lamento que no tengan respuestas concretas y que la situación se está tornando insostenible, “además hay que sumarle el contexto de pandemia por lo que si no hay respuesta la semana que viene haremos 72 horas de paro y pediremos que se sume todo el arco gremial”.

Creciente malestar

En tanto, la médica generalista, Adriana Cardullo, (MP 3013) indicó que hay trabajadores que no pueden ir a trabajar a los hospitales, “no tienen dinero suficiente para pagar el transporte y están en una situación crítica, incluso con las tarjetas se terminó el período de gracia en el Banco Chubut”.

Sostuvo que están cansados de hacer “catarsis” sin que haya una respuesta y agregó que “no es necesario que les digan a los funcionarios cuáles son los problemas que hay, insistimos que el viernes esté presente el ministro de economía”.

Agregó que cobrar junio no soluciona la situación de los trabajadores y que el pago de la deuda sea a través de un bono pone a los trabajadores en otra postura, “lo que nos deben lo harán con un bono sin que nadie sepa cómo lo avalarán, si se podrá retirar cuando se quiera por lo que estamos en peor posición de la que estamos”.

Dos mamelucos

Cardullo, explicó que desde julio les mandaron dos mamelucos que son transparentes para trabajar por la pandemia, “se lavan y vuelven a lavar a pesar que pasan 140 personas por día, ya somos inmunes, nos mandan cualquier cosa por lo que le pedimos a la comunidad que nos apoyen”.

La médica explicó que “nos pagan cada dos meses, se nos burlan todo el tiempo y ahora ni siquiera tenemos fecha de pago para el aguinaldo que se nos juntará con el de diciembre, vivimos mes a mes, pagamos los impuestos y servicios cada dos meses y todo con aumento, el gobierno nos está estafando”.

Servicio esencial

La profesional sostuvo que si bien son un servicio esencial a la hora de abonar los haberes no lo somos, “la salud de la población depende de nosotros que estamos trabajando frente a la pandemia, y seguimos porque nos preocupa la comunidad que debe acompañarnos, están como anestesiados”.