El grafiti de despedida a Messi, furor en las calles de Barcelona

El artista urbano TVBoy sorprendió con una especial obra de despedida dedicada al astro argentino y leyenda del «Barca», Lionel Messi, al que inmortalizó caracterizado como el Che Guevara en una caja de electricidad de la céntrica plaza Cataluña de Barcelona, con la leyenda: «Hasta siempre, comandante».

TVBoy asegura que la obra, que define como «un homenaje cariñoso», con guiños ineludibles al mito revolucionario, no tiene carácter político, sino que busca resaltar que Messi «ha sido el comandante» del Barcelona.

En el dibujo, Messi luce la boina del Che y está fumando un habano; además lleva camisa verde militar, pero debajo se deja entrever una camiseta roja con la consigna «I Love BCN» y en su pantalón corto también lleva el escudo culé.

No obstante, la obra contiene varias referencias a su futuro, puesto que Messi tiene en la mano un billete de avión, y tanto en su vestimenta como la valija que lleva contiene sellos de sus posibles destinos: la francesa (por el Paris Saint Germain), la italiana (por el Inter de Milan) y la británica (por el Manchester City del entrenador Pep Guardiola).

Esta no es la primera vez que el artista pinta al astro argentino, al que también representó como un santo en esa misma locación.

Sin embargo, uno de sus grafitis más famosos es el del beso entre al capitán argentino del Barcelona y su antiguo gran viral del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a quienes retrató en abril de 2017 en la previa de un superclásico en el Camp Nou.

La obra más reciente de TVBoy se titula «Viajando como un rey» y retrata con sarcasmo e ironía la «huida» del rey emérito Juan Carlos I, dibujado sonriente en un muro del parque de la Barceloneta, sonriente con una valija repleta de dinero en una mano y en la otra un billete con destino Emiratos Árabes Unidos (EAU), el lugar al que se dirigió para alejarse de las acusaciones de corrupción en su contra.

TVBoy es el nombre artístico de Salvatore Benintende, un joven italiano que reside en Barcelona quien hace unos años saltó a la fama por sus intervenciones satíricas sobre la actualidad política y social en España e Italia, que muchas veces representa a través de besos imposibles.

Uno de ellos ha sido el polémico beso entre el Papa Francisco y Donald Trump.

El artista, que goza de reconocimiento internacional y dejó su firma en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Roma, Milan, Copenhague o Beirut, retrató con ironía a muchos dirigentes políticos, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien representó como la superheroína Mujer Maravilla, o a la canciller alemana, Angela Merkel, con un cierto aire a Terminator.

Entre sus personajes también se encuentran el dictador Francisco Franco, convertido en Frankenstein, Barack Obama, David Bowie, Amy Winehouse, Kim Jong-un y Salvador Dalí.

TVBoy destacó como artista urbano cuestionando el discurso establecido, asumiendo el riesgo y el compromiso de disputar al poder político un espacio vital como es la calle. (Fuente: Télam)